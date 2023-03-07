Форвард «Торонто» О′Райлли пропустит четыре недели после операции на сломанном пальце
Нападающий «Торонто» Райан О′Райлли пропустит четыре недели из-за травмы.
Напомним, что канадский хоккеист получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» после попадания шайбу в руку.
О′Райлли перенес операцию из-за перелома пальца.
Ранее сообщалось, что игрок сможет вернуться в состав до начала плей-офф.
Райан сыграл 8 матчей за «Мэйпл Лифс» после перехода из «Сент-Луиса» и записал на свой счет 5 (3+2) очков.
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