Форвард «Торонто» О′Райлли пропустит четыре недели после операции на сломанном пальце

Теги травмы Торонто Кубок Стэнли НХЛ Райан О′Райлли Хоккей

Нападающий «Торонто» Райан О′Райлли пропустит четыре недели из-за травмы.

Напомним, что канадский хоккеист получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» после попадания шайбу в руку.

О′Райлли перенес операцию из-за перелома пальца.

Ранее сообщалось, что игрок сможет вернуться в состав до начала плей-офф.

Райан сыграл 8 матчей за «Мэйпл Лифс» после перехода из «Сент-Луиса» и записал на свой счет 5 (3+2) очков.

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