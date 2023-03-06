Форвард «Торонто» О′Райлли сломал палец, игрока поместят в долгосрочный список травмированных. Форвард может вернуться на лед до плей-офф
«Торонто» поместит Райана О′Райлли в долгосрочный список травмированных.
Главный тренер команды Шелдон Киф сообщил, что канадский нападающий сломал палец.
Форвард получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» после попадания шайбу в руку.
«Торонто» ожидает, что О′Райлли сможет вернуться в состав до начала плей-офф Кубка Стэнли.
Райан сыграл 8 матчей за «Мэйпл Лифс» после перехода из «Сент-Луиса» и записал на свой счет 5 (3+2) очков.
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