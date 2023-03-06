Форвард «Торонто» О′Райлли сломал палец, игрока поместят в долгосрочный список травмированных. Форвард может вернуться на лед до плей-офф

«Торонто» поместит в долгосрочный список травмированных.

Главный тренер команды Шелдон Киф сообщил, что канадский нападающий сломал палец.

Форвард получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата против «Ванкувера» после попадания шайбу в руку.

« » ожидает, что О′Райлли сможет вернуться в состав до начала плей-офф Кубка Стэнли.

Райан сыграл 8 матчей за «Мэйпл Лифс» после перехода из «Сент-Луиса» и записал на свой счет 5 (3+2) очков.