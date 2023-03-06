Форвард «Торонто» О′Райлли сломал палец, игрока поместят в долгосрочный список травмированных. Форвард может вернуться на лед до плей-офф

Теги травмы Торонто НХЛ Райан О′Райлли Хоккей

«Торонто» поместит Райана О′Райлли в долгосрочный список травмированных.

Главный тренер команды Шелдон Киф сообщил, что канадский нападающий сломал палец.

Форвард получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» после попадания шайбу в руку.

«Торонто» ожидает, что О′Райлли сможет вернуться в состав до начала плей-офф Кубка Стэнли.

Райан сыграл 8 матчей за «Мэйпл Лифс» после перехода из «Сент-Луиса» и записал на свой счет 5 (3+2) очков.

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3 комментария

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Иван Павлов
Не повезло конечно. Мэттьюсу в матче с Ванкувером тоже шайбой досталось, но оказалось, что просто ушиб. А тут перелом. Но до плей-офф ещё месяц, время восстановиться есть.
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PatologoanatoM
РОР нужен в кондициях, иначе кто будет кленовых во 2ой раунд выводить
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забил на оборону
В первой же игре после закрытия переходов, три ведущих центра Лифс получили травмы.
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