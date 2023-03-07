Сергей Федотов об обмене Кэйна: «Кто следит за НХЛ с конца 90-х, помнит, как «Рейнджерс» так же скупали всех. Перебор может случиться»

Теги Рейнджерс Крис Друри Жерар Галлан НХЛ Патрик Кэйн Сергей Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Федотов поделился мыслями об обмене Патрика Кэйна из «Чикаго» в «Рейнджерс».

«Кто следит за НХЛ с конца 90-х, наверняка помнит, как «Рейнджерс» так же скупали всех на рынке. Перебор может случиться.

Но у главного тренера команды Галлана есть время, чтобы найти разные вариации.

В любом случае это классная работа [генменеджера «Рейнджерс»] Друри в эпоху потолка зарплат», – сказал агент и комментатор.

Как у «Рейнджерс» получилось выменять и Тарасенко, и Кэйна? Где жесткий потолок зарплат НХЛ?

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4 комментария

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Косолапый не Мишка
https://fhr.ru/upload/iblock/8f7/Spisok-akkreditovannykh-FKHR-khokkei_nykh-agentov-_po-sostoyaniyu-na-03.10.2022_.pdf

Это список аккредитованных ФХР хоккейных агентов. Как я понимаю товарища Федотова в списке нет. Может просто нет соответствующего юридического образования
+1
-1
0
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Splin
Ответ j-rich
В конце 90 х не было потолка зарплат и расслоение в лиге было гораздо более существеннее. Хотя при этом Рейнджерс в то время имея звёздный состав не попадали в игры на вылет)
Все де Финал Конференций был.
0
0
0
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Амфитрион
Скупали, не скупали, они за Кейна отдали даже не шапку сухарей, а просто сухари без шапки.
+3
0
+3
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j-rich
В конце 90 х не было потолка зарплат и расслоение в лиге было гораздо более существеннее. Хотя при этом Рейнджерс в то время имея звёздный состав не попадали в игры на вылет)
+2
0
+2
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