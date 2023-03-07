Сергей Федотов об обмене Кэйна: «Кто следит за НХЛ с конца 90-х, помнит, как «Рейнджерс» так же скупали всех. Перебор может случиться»
Сергей Федотов поделился мыслями об обмене Патрика Кэйна из «Чикаго» в «Рейнджерс».
«Кто следит за НХЛ с конца 90-х, наверняка помнит, как «Рейнджерс» так же скупали всех на рынке. Перебор может случиться.
Но у главного тренера команды Галлана есть время, чтобы найти разные вариации.
В любом случае это классная работа [генменеджера «Рейнджерс»] Друри в эпоху потолка зарплат», – сказал агент и комментатор.
Как у «Рейнджерс» получилось выменять и Тарасенко, и Кэйна? Где жесткий потолок зарплат НХЛ?
Это список аккредитованных ФХР хоккейных агентов. Как я понимаю товарища Федотова в списке нет. Может просто нет соответствующего юридического образования