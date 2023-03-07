Сергей Федотов об обмене Кэйна: «Кто следит за НХЛ с конца 90-х, помнит, как «Рейнджерс» так же скупали всех. Перебор может случиться»

поделился мыслями об обмене из «Чикаго» в «Рейнджерс».

«Кто следит за НХЛ с конца 90-х, наверняка помнит, как «Рейнджерс» так же скупали всех на рынке. Перебор может случиться.

Но у главного тренера команды есть время, чтобы найти разные вариации.

В любом случае это классная работа [генменеджера «Рейнджерс»] в эпоху потолка зарплат», – сказал агент и комментатор.

Как у «Рейнджерс» получилось выменять и Тарасенко, и Кэйна? Где жесткий потолок зарплат НХЛ?