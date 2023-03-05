Штюцле – самый результативный игрок драфта НХЛ-2020. Первый номер Лафреньер – четвертый, сыграв больше всех игр

является самым результативных хоккеистов среди хоккеистов, выбранных на драфте НХЛ-2020.

21-летний нападающий «Оттавы» набрал 151 балл в 189 матчах. Выбранный под первым номером на том драфте находится на четвертом месте.

Полный рейтинг результативности хоккеистов выглядит следующим образом:

Тим Штюцле (« ») – 151 (63+88) балл, 189 матчей;

(« ») – 90 (38+52) очков, 135 игр;

(« ») – 86 (38+48) очков, 143 игры;

Алексис Лафреньер (« ») – 81 (42+39) балл, 196 матчей;

(« ») – 72 (30+42) очка, 128 матчей;

(« ») – 72 (27+54) очка, 119 игр.