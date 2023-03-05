Штюцле – самый результативный игрок драфта НХЛ-2020. Первый номер Лафреньер – четвертый, сыграв больше всех игр
Тим Штюцле является самым результативных хоккеистов среди хоккеистов, выбранных на драфте НХЛ-2020.
21-летний нападающий «Оттавы» набрал 151 балл в 189 матчах. Выбранный под первым номером на том драфте Алексис Лафреньер находится на четвертом месте.
Полный рейтинг результативности хоккеистов выглядит следующим образом:
Тим Штюцле («Оттава») – 151 (63+88) балл, 189 матчей;
Лукас Рэймонд («Детройт») – 90 (38+52) очков, 135 игр;
Доусон Мерсер («Нью-Джерси») – 86 (38+48) очков, 143 игры;
Алексис Лафреньер («Рейнджерс») – 81 (42+39) балл, 196 матчей;
Сет Джарвис («Каролина») – 72 (30+42) очка, 128 матчей;
Антон Лунделль («Флорида») – 72 (27+54) очка, 119 игр.
Чтобы его в третьей/четвёртой тройке держать?!
Игровое время у него по сезонам 20.42 - 18.25 -15.44 что существенно больше чем у остальных. у Лафренье к примеру 15.22 - 14.00 - 13.55
так что последние два сезона Штюцле всреднем на 4 минуты дольше на площадке находится.