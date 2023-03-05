Штюцле – самый результативный игрок драфта НХЛ-2020. Первый номер Лафреньер – четвертый, сыграв больше всех игр

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Оттава Каролина Флорида Детройт НХЛ драфт НХЛ Алексис Лафреньер Антон Лунделль Лукас Рэймонд Доусон Мерсер Тим Штюцле Сет Джарвис Хоккей

Тим Штюцле является самым результативных хоккеистов среди хоккеистов, выбранных на драфте НХЛ-2020.

21-летний нападающий «Оттавы» набрал 151 балл в 189 матчах. Выбранный под первым номером на том драфте Алексис Лафреньер находится на четвертом месте.

Полный рейтинг результативности хоккеистов выглядит следующим образом:

Тим Штюцле («Оттава») – 151 (63+88) балл, 189 матчей;

Лукас РэймондДетройт») – 90 (38+52) очков, 135 игр;

Доусон МерсерНью-Джерси») – 86 (38+48) очков, 143 игры;

Алексис Лафреньер («Рейнджерс») – 81 (42+39) балл, 196 матчей;

Сет ДжарвисКаролина») – 72 (30+42) очка, 128 матчей;

Антон ЛунделльФлорида») – 72 (27+54) очка, 119 игр.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
saa1910mail@gmail.com
Ответ Эдуард Элверс
Рейнджерс не умеют выбирать в первом раунде. То Готье, то Кравцов, то Лафренье (хорошо, но не лучший) , то Какко многострадальный
Готье они не выбирали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ugmyanswer
Ответ j_jms
к тому же перед Лафренье на левом фланге Крайдер и Панарин, и ясно , что именно с ними будут играть лучшие партнеры, у него не то что на большинство, а даже на вбрасывание в чужой зоне выйти, гораздо меньше шансов. У Лафренье всего 5 очков в большинстве за всю карьеры, а у Штюлце 58
А нафига они тогда выбирали Лафренье?!
Чтобы его в третьей/четвёртой тройке держать?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Ответ al77
Ну откровенно говоря, Штюцле играет в менее сильной команде, где ему проявить себя гораздо проще, чем в НЙР. Игровое время у него по сезонам 20.42 - 18.25 -15.44 что существенно больше чем у остальных. у Лафренье к примеру 15.22 - 14.00 - 13.55 так что последние два сезона Штюцле всреднем на 4 минуты дольше на площадке находится.
к тому же перед Лафренье на левом фланге Крайдер и Панарин, и ясно , что именно с ними будут играть лучшие партнеры, у него не то что на большинство, а даже на вбрасывание в чужой зоне выйти, гораздо меньше шансов. У Лафренье всего 5 очков в большинстве за всю карьеры, а у Штюлце 58
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
al77
Ну откровенно говоря, Штюцле играет в менее сильной команде, где ему проявить себя гораздо проще, чем в НЙР.
Игровое время у него по сезонам 20.42 - 18.25 -15.44 что существенно больше чем у остальных. у Лафренье к примеру 15.22 - 14.00 - 13.55
так что последние два сезона Штюцле всреднем на 4 минуты дольше на площадке находится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Элверс
Рейнджерс не умеют выбирать в первом раунде. То Готье, то Кравцов, то Лафренье (хорошо, но не лучший) , то Какко многострадальный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melwood- lfc
Рэймонд хорош. Но должен прибавлять, не так ярко сезон проводит в отличие от предыдущего
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Лучший из россиян(и единственный) Егор Чинахов 27 очков (11+16) 92 матча
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Мэйсон Рэймонд ))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Киселёв
Штюцле - классный форвард
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий