Ларионов о 0:3: «Не все, что показало «Торпедо», соответствовало уровню, недостаточно моментов. Предстоит сделать домашнюю работу, найти ключи к вязкой обороне «Динамо»

поделился мнением после поражения от московского « ».

« » уступило московскому клубу (0:3, 1-2 в серии) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«Непростая серия. Нам предстоит сделать домашнюю работу, чтобы найти ключи к вязкой обороне «Динамо», подготовиться к четвертой игре, чтобы вернуться в Нижний Новгород при счете 2-2.

Мы просили хоккеистов быть более агрессивными с самого начала, играть с контролем шайбы, чтобы использовать наши козыри. Но мы создали недостаточно моментов, чтобы выиграть игру.

Сейчас важна психологическая составляющая команда. Важно сейчас не копаться в себе, не убивать себя внутренне, а стряхнуть с себя ответственность и выйти с чистого листа на четвертую игру. Не все, что в этой игре показала наша команда, соответствовало нашему уровню.

Большое количество наших болельщиков на трибунах в Москве, их колоссальная поддержка с первых секунд – большой стимул для нас играть.

Команда понимает, что своей самоотдачей и своей игрой должна сделать так, чтобы наши болельщики отметили праздник 8 марта хорошим результатом.

Любые вещи на льду, которые подразумевают контроль шайбы, начинаются со вбрасывания. Поэтому это тот элемент, где мы можем быть сильнее. Необходимо подтянуть данный компонент хотя бы до 50 процентов, чтобы мы не проигрывали в этом элементе игры слишком очевидно.

Мы в курсе, что «Дизель» завершил выступления в плей-офф, и к нам, скорее всего, в ближайшее время присоединится », – сказал главный тренер «Торпедо».