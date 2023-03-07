Сандин набрал 1+4 в первых 2 матчах за «Вашингтон» – рекорд клуба для защитников

Теги Вашингтон Брайан Потье НХЛ рекорды Расмус Сандин Хоккей

Расмус Сандин набрал 1+4 в первых 2 матчах за «Вашингтон» – рекорд клуба для защитников.

23-летний швед, перешедший в «Кэпиталс» из «Торонто» перед дедлайном, набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:4). 

В своей первой игре за клуб против «Сан-Хосе» (8:3) игрок сделал ассистентский хет-трик. 

Таким образом, он набрал 5 (1+4) очков в 2 матчах. Это самый результативный старт для защитника в истории клуба. Сандин обошел Брайана Потье, набравшего 4 (0+4) балла в 2 играх в 2006 году. 

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1 комментарий

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melmi
Орлов у Мишек в огне
Сандин у Вашиков
Пока трейды и того и другого себя оправдывают
+7
0
+7
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