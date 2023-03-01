Расмус Сандин перешел в «Вашингтон». «Торонто» получил выбор в 1-м раунде и Эрика Густафссона
«Торонто» обменял Расмуса Сандина в «Вашингтон».
В качестве компенсации канадский клуб получил защитника Эрика Густафссона и выбор в первом раунде драфта-2023, который «Кэпиталс», в свою очередь, получили от «Бостона» в сделке по переходу Дмитрия Орлова.
Контракт 22-летнего Сандина с зарплатой 1,4 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.
Расмус набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «плюс 10» в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:59.
Соглашение 30-летнего Густафссона с зарплатой 800 тысяч долларов в год действует до конца текущего сезона.
Эрик записал на свой счет 38 (7+31) баллов при полезности «плюс 8» в 61 матче регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 20:21.
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