Расмус Сандин перешел в «Вашингтон». «Торонто» получил выбор в 1-м раунде и Эрика Густафссона

Теги переходы Торонто Вашингтон НХЛ Эрик Густафссон Расмус Сандин Хоккей

«Торонто» обменял Расмуса Сандина в «Вашингтон».

В качестве компенсации канадский клуб получил защитника Эрика Густафссона и выбор в первом раунде драфта-2023, который «Кэпиталс», в свою очередь, получили от «Бостона» в сделке по переходу Дмитрия Орлова.

Контракт 22-летнего Сандина с зарплатой 1,4 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.

Расмус набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «плюс 10» в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:59.

Соглашение 30-летнего Густафссона с зарплатой 800 тысяч долларов в год действует до конца текущего сезона.

Эрик записал на свой счет 38 (7+31) баллов при полезности «плюс 8» в 61 матче регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 20:21.

47 комментариев

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Белый офицер
Ответ vendigo
Густафссон еще больший полузащитник, так что количество гуталина не уменьшилось
После обмена Щенна Гус будет бегать максимум в третьей паре. А то и вовсе 7 защитник.
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Garikus89
Ответ забил на оборону
Все годы команды Дубаса в ПО были биты. Натурально, биты в тело. Поэтому и Маккейб, и Густафсон, и Шенн и даже Лафферти. Жаль расставаться с Сандином, но если честно, то Лиля его объехал за последний год.
Спору нет, но это все аренда. Летом у нас шесть нападающих на контрактах + Робертсон, оборона подписана (шесть тел) и лимонов шестнадцать за вычетом Маззина на подписание всего остального состава. С другой стороны, если не сейчас, то когда еще такое проворачивать. Пару лет в дедлайн ничего не делали толком, теперь настало время)
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забил на оборону
Ответ Garikus89
Я в шоке от этого трейда. Единственное, что можно сказать плохого про Сандина - он калич. А в остальном - лучший деф-проспект в нашей системе, которого планомерно подводили к основной команде, играет нормально на обеих сторонах площадки, контракт до следующего лета за копейки и плюс еще и рфа после окончания. Разве что здесь и сейчас Гусь, понятное дело, посильнее. Видимо, это ва-банк от Дубаса, хотя тут хотя бы еще первым раундом разжились, драфтуем мы неплохо)
Все годы команды Дубаса в ПО были биты. Натурально, биты в тело. Поэтому и Маккейб, и Густафсон, и Шенн и даже Лафферти. Жаль расставаться с Сандином, но если честно, то Лиля его объехал за последний год.
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Kirill HG
Торонто и Дубас продолжают:

Обменяли нападающего Энгвалла (3-4 звено) в Айлендерс!

Обменяли из Ванкувера опытного защитника Люка Шенна в оборону, отдав пик 3 раунда!
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Белый офицер
Ответ hhlg
Ну как я понял он в Торонто в 3-й паре бегал, а Гус у нас в первой и в ПП ;) На hfb чёт прям многие не довольны этим трейдом со стороны Торонто
Именно. Так как проиграл конкуренцию. Он в защите только касячит. В атаку хорош. Ну вообщем скоро сам увидишь ))
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hhlg
Интересное сравнение с Чикраном, кстати:

https://ibb.co/8XHHFc1
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vendigo
Ответ kl03
Сандин - не защитник. Период. Это полузащитник ( а таких в Лифз - как гуталина на гуталиновой фабрике). Так штааа...
Густафссон еще больший полузащитник, так что количество гуталина не уменьшилось
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hhlg
Ответ Garikus89
Я в шоке от этого трейда. Единственное, что можно сказать плохого про Сандина - он калич. А в остальном - лучший деф-проспект в нашей системе, которого планомерно подводили к основной команде, играет нормально на обеих сторонах площадки, контракт до следующего лета за копейки и плюс еще и рфа после окончания. Разве что здесь и сейчас Гусь, понятное дело, посильнее. Видимо, это ва-банк от Дубаса, хотя тут хотя бы еще первым раундом разжились, драфтуем мы неплохо)
Спасибо ;)
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hhlg
Ответ забил на оборону
В потенциале - дешевая замена Димону. Умеет всё, в том числе и косячить - как Орлов. Но, опять же, моложе и дешевле. Если Дубас ничего не сделает с этим пиком, то наживёт много врагов, Сандина здесь любят.
Спасибо, посмотрим ;)
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Garikus89
Ответ hhlg
Говорят молодой топчик, что скажут местные фэны Торонто? ;) https://twitter.com/JFreshHockey/status/1630674497530482688?t=kAXminAwZ4GIrpY2uAiMvQ&s=19
Я в шоке от этого трейда. Единственное, что можно сказать плохого про Сандина - он калич. А в остальном - лучший деф-проспект в нашей системе, которого планомерно подводили к основной команде, играет нормально на обеих сторонах площадки, контракт до следующего лета за копейки и плюс еще и рфа после окончания. Разве что здесь и сейчас Гусь, понятное дело, посильнее. Видимо, это ва-банк от Дубаса, хотя тут хотя бы еще первым раундом разжились, драфтуем мы неплохо)
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забил на оборону
Ответ hhlg
Будете играть в 10F и 8D
в ПО лишних тел не бывает
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hhlg
Ответ забил на оборону
Если я правильно понял, то всё-таки Люк Шенн, как я и предполагал несколько дней назад.
Будете играть в 10F и 8D
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hhlg
Ответ Белый офицер
Чем он полезнее Гуса?! В защите оба слабы, а в атаку Гус сейчас сильнее. В перспективе конечно Сандин может вырасти в Тайсона Бэрри или Клингберга. Но такое не жалко.
Ну как я понял он в Торонто в 3-й паре бегал, а Гус у нас в первой и в ПП ;) На hfb чёт прям многие не довольны этим трейдом со стороны Торонто
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hhlg
Ответ Белый офицер
Будешь крестится как увидишь Сандина в деле (именно в защите)
Посмотрим ;)
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kl03
Сандин - не защитник. Период. Это полузащитник ( а таких в Лифз - как гуталина на гуталиновой фабрике). Так штааа...
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j_jms
Ответ Андрей Привалов
Это наверное лучший трейд со времен Оши - Брауэра
Для Бостона, скинули Смита и получили Орлова и Хатуэя за пик. Да и Торонто - получили пик за расчистку платежки перед пловом.
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Белый офицер
Ответ забил на оборону
Дубас ещё и Жирафа (Енгвал) трейдит в Айлс
Вот этого не надо было делать.
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hhlg
Ответ забил на оборону
Дубас ещё и Жирафа (Енгвал) трейдит в Айлс
И Шенна ;)
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забил на оборону
Если я правильно понял, то всё-таки Люк Шенн, как я и предполагал несколько дней назад.
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Белый офицер
Ответ Kirill HG
Точно, поставлю сам себе "минус" обязательно (не посмотрел про 2024) Почему тогда сейчас Торонто обменяли Сандина, он ведь полезнее Густафссона. Только из-за выбора в 1 раунде...
Чем он полезнее Гуса?! В защите оба слабы, а в атаку Гус сейчас сильнее. В перспективе конечно Сандин может вырасти в Тайсона Бэрри или Клингберга. Но такое не жалко.
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dimon-cher
Ответ Kirill HG
Точно, поставлю сам себе "минус" обязательно (не посмотрел про 2024) Почему тогда сейчас Торонто обменяли Сандина, он ведь полезнее Густафссона. Только из-за выбора в 1 раунде...
Более опытного рентача с меньшей кепкой под плов, + пик под возможно следующий обмен.
Кажется, ребята из Торонто и Рейнджерс не о будущем думают, а как друг друга перепрыгнуть)
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забил на оборону
Дубас ещё и Жирафа (Енгвал) трейдит в Айлс
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Jeff Lebowski
Что за перец этот Сундин, кто-нибудь знает? Стоило за него отдавать выбор в первом раунде, полученный от продажи Димы (вытирает скупую слезу) и Гарни? Ростом с Диму, но с виду дрищ. Хотелось бы, конечно, кого-нибудь покрупнее.
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Белый офицер
Ответ hhlg
Говорят молодой топчик, что скажут местные фэны Торонто? ;) https://twitter.com/JFreshHockey/status/1630674497530482688?t=kAXminAwZ4GIrpY2uAiMvQ&s=19
Я скажу что там нечего журится. Обычный вялый швед. В защите полный ноль. Максимум будет как Клингберг.
+1
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Белый офицер
Ответ hhlg
А что он делает? Отдаёт рентача Гуса и поздний первый пик Бостона за крайне перспективного молодого игрока ;) И кстати, Чикрана в Кэпс не будет, интересно, какую компенсацию они просили
Будешь крестится как увидишь Сандина в деле (именно в защите)
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