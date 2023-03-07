Петтерссон набрал 300 очков в НХЛ за 306 матчей. Лишь Буре был быстрее в истории «Ванкувера»
Элиас Петтерссон набрал 300 очков за 306 матчей – лишь Буре в «Ванкувере» был быстрее.
Форвард «Кэнакс» забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:3 Б) с передачи Андрея Кузьменко.
В активе 24-летнего игрока стало 79 (30+49) очков в 61 матче сезона. За карьеру в рамках регулярок – 300 (127+173) очков в 306 играх.
В истории «Ванкувера» быстрее этой отметки достиг только Павел Буре – за 246 матчей.
7 комментариев