Петтерссон набрал 300 очков в НХЛ за 306 матчей. Лишь Буре был быстрее в истории «Ванкувера»

набрал 300 очков за 306 матчей – лишь Буре в « » был быстрее.

Форвард «Кэнакс» забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (4:3 Б) с передачи Андрея Кузьменко.

В активе 24-летнего игрока стало 79 (30+49) очков в 61 матче сезона. За карьеру в рамках регулярок – 300 (127+173) очков в 306 играх.

В истории «Ванкувера» быстрее этой отметки достиг только – за 246 матчей.