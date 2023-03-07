Петтерссон набрал 300 очков в НХЛ за 306 матчей. Лишь Буре был быстрее в истории «Ванкувера»

Теги рейтинги Ванкувер НХЛ Павел Буре Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон набрал 300 очков за 306 матчей – лишь Буре в «Ванкувере» был быстрее.

Форвард «Кэнакс» забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:3 Б) с передачи Андрея Кузьменко. 

В активе 24-летнего игрока стало 79 (30+49) очков в 61 матче сезона. За карьеру в рамках регулярок – 300 (127+173) очков в 306 играх. 

В истории «Ванкувера» быстрее этой отметки достиг только Павел Буре – за 246 матчей. 

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7 комментариев

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luwill
Ответ ABarca
Петтерссон, а по-армянски - Петросян)
Или Буре,как Бурян
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Антиполитпроект
Буре сейчас бы имел стату на уровне МакДи
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Вадим Сидоров
В плане любви к шведам Ванкувер может посоперничать с Детройтом.
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Fomin525
Буре лучший!
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Камиль Мухаметшин
вот это мощно
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Виктор Рынза
Ответ ABarca
Петтерссон, а по-армянски - Петросян)
Гений!
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ABarca
Петтерссон, а по-армянски - Петросян)
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-2
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