Петтерссон 3-й раз в сезоне набрал 5 очков за матч – 2+3 против «Филадельфии»

3-й раз в сезоне набрал 5 очков за матч – 2+3 против «Филадельфии».

Форвард « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Флайерс» (6:2).

В активе 24-летнего шведа 71 (27+44) очко в 54 играх сезона. Он обновил личный бомбардирский рекорд (ранее – 68 очков в 80 играх в прошлом сезоне).

Петтерссон набрал 5+ очков за игру в 5-й раз в карьере. Он продолжает улучшать рекорд «Кэнакс» по числу таких матчей.

Среди всех шведов в истории НХЛ больше игр с 5+ очками только у и (по 9), столько же – у Никласа Бэкстрема («Вашингтон», 5).

Среди действующих игроков лидерство по числу игр с 5+ очками делят Евгений Малкин («Питтсбург») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – по 8.