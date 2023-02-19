Петтерссон 3-й раз в сезоне набрал 5 очков за матч – 2+3 против «Филадельфии»

Теги рейтинги Филадельфия Ванкувер Петер Форсберг НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Кент Нильссон Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон 3-й раз в сезоне набрал 5 очков за матч – 2+3 против «Филадельфии».

Форвард «Ванкувера» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флайерс» (6:2). 

В активе 24-летнего шведа 71 (27+44) очко в 54 играх сезона. Он обновил личный бомбардирский рекорд (ранее – 68 очков в 80 играх в прошлом сезоне). 

Петтерссон набрал 5+ очков за игру в 5-й раз в карьере. Он продолжает улучшать рекорд «Кэнакс» по числу таких матчей. 

Среди всех шведов в истории НХЛ больше игр с 5+ очками только у Петера Форсберга и Кента Нильссона (по 9), столько же – у Никласа Бэкстрема («Вашингтон», 5). 

Среди действующих игроков лидерство по числу игр с 5+ очками делят Евгений Малкин («Питтсбург») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – по 8. 

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3 комментария

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Vankouver
Элиас очень хорош в том сезоне. Но его потенциал еще выше.
+2
0
+2
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Rulya
Франчайз! После ухода Хорвата еще больше расцвел
0
0
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Кот Ученый
а вот Криштиану Роналду (официально признанный гоат всех видов спорта) набрал бы еще больше очков
0
-3
-3
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