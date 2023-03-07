Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Лос-Анджелес» в матче с «Вашингтоном». У него 4+7 в 55 играх

забросил 1-ю шайбу за « » в матче с « ».

Защитник «Кингс» отличился в матче регулярного чемпионата против «Кэпиталс» (4:2).

В 3 матчах за новую команду у россиянина 1 (1+0) очко при полезности «+3». Всего в сезоне – 11 (4+7) баллов в 55 играх.

Сегодня Гавриков (21:21, 0:14 – в большинстве, 1:11 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока и допустил 1 потерю.