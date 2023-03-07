Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Лос-Анджелес» в матче с «Вашингтоном». У него 4+7 в 55 играх

Теги Вашингтон Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков Хоккей

Владислав Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Лос-Анджелес» в матче с «Вашингтоном».

Защитник «Кингс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (4:2). 

В 3 матчах за новую команду у россиянина 1 (1+0) очко при полезности «+3». Всего в сезоне – 11 (4+7) баллов в 55 играх. 

Сегодня Гавриков (21:21, 0:14 – в большинстве, 1:11 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока и допустил 1 потерю. 

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4 комментария

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ЭЮЯ
Ответ California guy
Он прекрасный защитник если останется в Лос-Анджелесе то будет иметь успешную карьеру в лиге
Да с кем бы ни подписался - это усиление. Однозначно спрос будет.
0
0
0
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California guy
Ответ Darkhan Darkhan
переоценен,хороший домосед,но не более
Он прекрасный защитник если останется в Лос-Анджелесе то будет иметь успешную карьеру в лиге
+4
0
+4
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titov-and-trubach
Ответ Darkhan Darkhan
переоценен,хороший домосед,но не более
А кем он переоценен-то? Или, может, он в каких-то топ-клубах уже отыграл и можно было рассмотреть его реальный уровень? Так или иначе, играя в худшей команде лиги он не ушел в минус 30.
+7
0
+7
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Darkhan Darkhan
переоценен,хороший домосед,но не более
0
-3
-3
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