Гавриков провел первый матч за «Кингс»: 2 хита, 1 блок и 2 минуты штрафа за 16:13 с «Монреалем»

провел первый матч за « » после обмена из «Коламбуса».

Защитник, взявший номер 84, принял участие в матче регулярного чемпионата с « » (3:2). Он выходил на лед в третьей паре с Шоном Уокером.

Этот матч стал для россиянина первым с 11 февраля. «Блю Джекетс» поместили его в запас из-за ситуации с обменом.

Сегодня Гавриков (16:13, 0:53 – в меньшинстве, «0») применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и получил 2 минуты штрафа.