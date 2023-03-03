Гавриков провел первый матч за «Кингс»: 2 хита, 1 блок и 2 минуты штрафа за 16:13 с «Монреалем»
Владислав Гавриков провел первый матч за «Лос-Анджелес» после обмена из «Коламбуса».
Защитник, взявший номер 84, принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:2). Он выходил на лед в третьей паре с Шоном Уокером.
Этот матч стал для россиянина первым с 11 февраля. «Блю Джекетс» поместили его в запас из-за ситуации с обменом.
Сегодня Гавриков (16:13, 0:53 – в меньшинстве, «0») применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и получил 2 минуты штрафа.
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