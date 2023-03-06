Александр Тихонов: «Не сомневаюсь, что СКА подсуживают, потому что это команда Ротенберга. Судьи – последние сволочи во второй игре с минским «Динамо»!»

Теги СКА судьи Александр Тихонов Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг контент Хоккей

Александр Тихонов заявил, что арбитры принимают решения в пользу СКА из-за Романа Ротенберга.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о ходе серии Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» (2-1 в серии).

«Когда СКА проигрывал первый матч, то они просто издевались: хлестали лучших игроков «Динамо», а теперь они травмированы.

Я знаю команду, потому что живу в Минске. Я бы этих судей, не взирая, что там Ротенберг... Мне бы было глубоко плевать.

Так судить нельзя! Это не только мое мнение, но и настоящих игроков чуть моложе моего поколения. Все остались недовольны судейством. 

В первом матче СКА был наказан за пижонство. Они посчитали, что «Динамо» Минск – это какие-то чайники, которые к ним приехали. Вот их Господь и наказал. 

Но во второй игре судьи были просто последние сволочи! Я не сомневаюсь, что подсуживают СКА, потому что это команда Ротенберга. Скорее всего, это так.

Сам Ротенберг должен понимать, что этого делать нельзя. Вы позорите не хоккей, вы позорите сами себя. Вечного ничего не бывает, обязательно вернется бумерангом», – сказал Тихонов.

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13 комментариев

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Юрий Николаич
В таком возрасте быть фриком как то несолидно. Отрабатывает Минскую регистрацию ?
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Privat Urs
Тихонов окончательно выжил из ума. Биатлонный Кожевников сунулся своим рылом в хоккейный ряд
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Jeksan
Так часто бывает на старости-сплошные крайности, заговоры, деление на черное и белое. Остаётся лишь пожалеть людей, кто не способен по другому привлечь к себе внимание
+2
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гузяка
Ответ Максут Дюсембинов
Он прав .Судьи в пользу Ска
особенно в первой и третьей играх, ну-ну
+5
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Алексей Степанов
Что Ротенберг,что Тихонов,оба неадекваты
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GEOLOG-YMALA
Видать драников переел!!!
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Максут Дюсембинов
Он прав .Судьи в пользу Ска
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Mixet.spb
🙄 что не так с судейством во втором матче? 2ой период вообще в меньшинстве провели почти весь.. вуди
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Ратибор Добрынин
Тихонов против всех
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гузяка
дедушке совсем нехорошо
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Дмитрий9779
Да и в первой тоже.
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prus_3
Не сомневаюсь, что Тихонов не пройдет даже самое простое обследование у психиатра.
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Мадина Уйгурова
выдал базу
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