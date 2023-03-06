Александр Тихонов: «Не сомневаюсь, что СКА подсуживают, потому что это команда Ротенберга. Судьи – последние сволочи во второй игре с минским «Динамо»!»

Александр Тихонов заявил, что арбитры принимают решения в пользу СКА из-за .

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о ходе серии Кубка Гагарина между СКА и минским « » (2-1 в серии).

«Когда СКА проигрывал первый матч, то они просто издевались: хлестали лучших игроков «Динамо», а теперь они травмированы.

Я знаю команду, потому что живу в Минске. Я бы этих судей, не взирая, что там Ротенберг... Мне бы было глубоко плевать.

Так судить нельзя! Это не только мое мнение, но и настоящих игроков чуть моложе моего поколения. Все остались недовольны судейством.

В первом матче СКА был наказан за пижонство. Они посчитали, что «Динамо» Минск – это какие-то чайники, которые к ним приехали. Вот их Господь и наказал.

Но во второй игре судьи были просто последние сволочи! Я не сомневаюсь, что подсуживают СКА, потому что это команда Ротенберга. Скорее всего, это так.

Сам Ротенберг должен понимать, что этого делать нельзя. Вы позорите не хоккей, вы позорите сами себя. Вечного ничего не бывает, обязательно вернется бумерангом», – сказал Тихонов.