Судьи при 0:2 отменили гол минского «Динамо» в ворота СКА из-за блокировки голкипера. Было два видеопросмотра
Арбитры не засчитали гол минского «Динамо» в матче со СКА.
Команды проводят третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина.
При счете 0:2 во втором периоде минчане играли в большинстве, Райан Спунер нанес бросок, после которого шайба проползала за линию ворот голкипера Дмитрия Николаева, кроме того, ее на пятаке добавлял в ворота Дмитрий Коробов.
Главные судьи изучили первый видеопросмотр на пересечение шайбы линии ворот – гол после просмотра был засчитан.
Затем тренерский штаб СКА взял запрос на блокировку вратаря – по итогам этого видеопросмотра заброшенная шайба была отменена.
Главными арбитрами игры являются Алексей Белов и Сергей Беляев.
Но... У них - ротенбег и деньги- и- и !!!
то, что вратарь лег на вражескую клюшку?