Судьи при 0:2 отменили гол минского «Динамо» в ворота СКА из-за блокировки голкипера. Было два видеопросмотра

Арбитры не засчитали гол минского « » в матче со СКА.

Команды проводят третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

При счете 0:2 во втором периоде минчане играли в большинстве, нанес бросок, после которого шайба проползала за линию ворот голкипера , кроме того, ее на пятаке добавлял в ворота .

Главные судьи изучили первый видеопросмотр на пересечение шайбы линии ворот – гол после просмотра был засчитан.

Затем тренерский штаб взял запрос на блокировку вратаря – по итогам этого видеопросмотра заброшенная шайба была отменена.

Главными арбитрами игры являются Алексей Белов и Сергей Беляев.