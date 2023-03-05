Судьи при 0:2 отменили гол минского «Динамо» в ворота СКА из-за блокировки голкипера. Было два видеопросмотра

Теги СКА судьи видео Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Коробов Алексей Белов судья Райан Спунер Сергей Беляев Дмитрий Николаев Хоккей

Арбитры не засчитали гол минского «Динамо» в матче со СКА.

Команды проводят третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

При счете 0:2 во втором периоде минчане играли в большинстве, Райан Спунер нанес бросок, после которого шайба проползала за линию ворот голкипера Дмитрия Николаева, кроме того, ее на пятаке добавлял в ворота Дмитрий Коробов.

Главные судьи изучили первый видеопросмотр на пересечение шайбы линии ворот – гол после просмотра был засчитан.

Затем тренерский штаб СКА взял запрос на блокировку вратаря – по итогам этого видеопросмотра заброшенная шайба была отменена.

Главными арбитрами игры являются Алексей Белов и Сергей Беляев.

21 комментарий

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Александр Ковырялов
Вот простой вопрос к болельщикам ска вам не стрёмно болеть за такую команду где все решают деньги и скупают всех игроков которые провели хороший сезон в другой команде судьи вашей команде помогают! Я болельщик Хк Сибирь и горжусь своей командой!!!! А вы гордитесь своей за что ????
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Александр Смирнов
Ответ Юрий Смирнов
Братки, держитесь! С России многие за вас! Но... У них - ротенбег и деньги- и- и !!!
у вас пять комментариев за год. Вы так редко просыхаете? Берегите себя , пожалуйста...
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Александр Ковырялов
Ответ Юрий Смирнов
Братки, держитесь! С России многие за вас! Но... У них - ротенбег и деньги- и- и !!!
Ох и минусов вам накидали
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Rodgeras
Ответ Алекс Я
Игрок в площади ворот,даже если бы не было гола это нарушение.
ты правила читал?
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Rodgeras
СКА не может, судья поможет! В НХЛ бы засчитали!
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Руслан Х
🤦🏻‍♂️….
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Александр Смирнов
Ответ Rialto
Комментарий удален модератором
доказательства есть или так - лишь бы бздануть?
+1
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бык бенни
Ответ Александр Ковырялов
Щас опять будет чесать что ска это красная машина и билась с канадцами
Билась по своей "системе"...
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Александр Смирнов
Ответ Guilty4BeingTheBest
и где тут блокировка? то, что вратарь лег на вражескую клюшку?
и отъехал Николаев в сторону лежа на пузе тоже сам?
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Rialto
Ответ Александр Смирнов
бомбит от того , что Салават вдул уже 2-й матч Адмиральскому Автобусу? У вас то никто не смог перевести судьям транш из "Фонда Социальных Целевых Программ" , так как в воскресенье все бюджетники отдыхают?
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Александр Смирнов
Ответ Rialto
Во время второго просмотра судьям пришла смс о зачислении от Романа Р.
бомбит от того , что Салават вдул уже 2-й матч Адмиральскому Автобусу? У вас то никто не смог перевести судьям транш из "Фонда Социальных Целевых Программ" , так как в воскресенье все бюджетники отдыхают?
+2
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Серёжа Новиков
Если быть объективным, все правильно.
+8
-5
+3
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Юрий Смирнов
Ответ Rialto
Во время второго просмотра судьям пришла смс о зачислении от Романа Р.
Братки, держитесь! С России многие за вас!
Но... У них - ротенбег и деньги- и- и !!!
+1
-9
-8
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Алекс Я
Ответ MTZ_2022
Вот так СКА и станет чемпионом.
Игрок в площади ворот,даже если бы не было гола это нарушение.
+1
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MTZ_2022
Вот так СКА и станет чемпионом.
+3
-4
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Алексей Григорьев
Ни за кого не болею. То, что вижу - цирк.
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-6
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Roman Schmidt
Клоуны
+2
-3
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Александр Ковырялов
Щас опять будет чесать что ска это красная машина и билась с канадцами
+5
-5
0
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Михаил Качалов
Матрасы заработали за систему Ромы
+5
-6
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Guilty4BeingTheBest
и где тут блокировка? то, что вратарь лег на вражескую клюшку?
Николаев уже ложится на шайбу, Коробов своей клюшкой его двинает, по моему это помеха
+4
-6
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Guilty4BeingTheBest
и где тут блокировка?
то, что вратарь лег на вражескую клюшку?
+7
-8
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Rialto
Во время второго просмотра судьям пришла смс о зачислении от Романа Р.
+29
-10
+19
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