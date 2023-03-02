В раздевалке минского «Динамо» есть напоминание о судьях в серии со СКА: «Ожидать, что они будут против нас»
В раздевалке минского «Динамо» размещена инструкция о судьях в серии против СКА.
Команда из Беларуси одержала победу над СКА (6:4) в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
После игры появилась фотография, в которой прописана установка минчан по взаимодействиям с арбитрами. В ней четыре пункта:
1) Ожидать, что они будут против нас;
2) Никто не лезет разговаривать с судьями, кроме капитана;
3) Мы не будем использовать судей как оправдание;
4) Мы не будем ставить сами себя в такую ситуацию с судьями, чтобы они находили легкие удаления.
А что же тогда пишите, что они против вас? Это уже оправдание в случае неудачи.