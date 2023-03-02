В раздевалке минского «Динамо» есть напоминание о судьях в серии со СКА: «Ожидать, что они будут против нас»

Теги СКА судьи Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В раздевалке минского «Динамо» размещена инструкция о судьях в серии против СКА.

Команда из Беларуси одержала победу над СКА (6:4) в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

После игры появилась фотография, в которой прописана установка минчан по взаимодействиям с арбитрами. В ней четыре пункта:

1) Ожидать, что они будут против нас;

2) Никто не лезет разговаривать с судьями, кроме капитана;

3) Мы не будем использовать судей как оправдание;

4) Мы не будем ставить сами себя в такую ситуацию с судьями, чтобы они находили легкие удаления.

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7 комментариев

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Саша Чугунков
А кто это выложил интересно, если в раздевалке Камеры или что там??)))) Значить Мариной подслушивает нас, значить бояться, уважает соперника)))
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soleg76
Твой ход, Роман!)
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guizzy
Ну всё по фактам, я думаю абсолютно все, кто хоть немного знает, что из себя представляет современная КХЛ сегодня настроены так же.
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Shyko
Трезво. С победой, Зубры!
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amurseff03
Ы не будем использовать судей, как оправдание?!
А что же тогда пишите, что они против вас? Это уже оправдание в случае неудачи.
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Ферзь на р1
Молодцы Минчане. Йоси Марино видят из далеко, и его выходки, как он тянет судей, когда у него не выходит игра)) если Динамо, и снова в Питере возмет игру, Ромашку совсем полыхать будет во все тяжкие )
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Евгений Солдатенко
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