«ЦСКА сегодня победит. Они поняли, где проспали, какие ошибки совершили. Это сильная команда, чемпион». Коньков о матче с «Северсталью»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Коньков Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Сергей Коньков считает, что ЦСКА одержит победу в 3-м матче серии против «Северстали». 

«Команда Андрея Разина всегда показывает характер. Весь вопрос состоит в том, насколько у нее хватит сил и фокуса. ЦСКА играет очень мощно. Это сильная команда, чемпион. Она знает, как побеждать. Считаю, что череповчанам сегодня будет очень сложно.

Армейцы приедут к ним с супернастроем, они не хотят прерывать свое победное шествие. Команда Сергея Федорова поняла, где она проспала, какие ошибки совершила, и как ей нужно действовать. ЦСКА сегодня победит», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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1 комментарий

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KSA1985
А я болею за соседей , за Северсталь. Они не меньше заслуживают прохода в следующий раунд. Да и победами с финансами не избалованы, но показывают симпатичный хоккей, учитывая один критерий "цена--качество. Удачи сталеварам
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