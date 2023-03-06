«ЦСКА сегодня победит. Они поняли, где проспали, какие ошибки совершили. Это сильная команда, чемпион». Коньков о матче с «Северсталью»

считает, что ЦСКА одержит победу в 3-м матче серии против « ».

«Команда Андрея Разина всегда показывает характер. Весь вопрос состоит в том, насколько у нее хватит сил и фокуса. ЦСКА играет очень мощно. Это сильная команда, чемпион. Она знает, как побеждать. Считаю, что череповчанам сегодня будет очень сложно.

Армейцы приедут к ним с супернастроем, они не хотят прерывать свое победное шествие. Команда Сергея поняла, где она проспала, какие ошибки совершила, и как ей нужно действовать. сегодня победит», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.