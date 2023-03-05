Мамин о поражении от «Северстали»: «Это никак не пошатнет ЦСКА, в своей игре мы уверены. Едем в Череповец с мыслью забрать два матча» 

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Максим Мамин Хоккей

Максим Мамин подвел итоги матча плей-офф против «Северстали» (2:3 2ОТ, 1-1). 

– Сама игра по содержанию получилась. Создали много моментов, но результат матча отрицательный. Это никак нас не пошатнет, в своей игре мы уверены. Едем в Череповец с мыслью забрать две игры. 

– Был момент, когда ЦСКА забил два гола подряд. Почему не получилось удержать, развить успех?

– Пропустили гол, в этом моменте неправильно сыграли в обороне. Разберем этот момент, но в любом случае в овертайме нужно было дожимать. Малой кровью никто не собирался отделываться, это плей-офф. Все нормально, готовимся дальше. 

– Весь первый овертайм было тотальное преимущество ЦСКА. Не удалось забить – это психология или невезение? 

– На мой взгляд, это невезение. 

– Почему «Северсталь» – такой неудобный соперник? Они выиграли 4 из 6 игр у ЦСКА в сезоне вместе с регулярным чемпионатом.

– Думаю, в плей-офф нет смысла вспоминать, что было в регулярном чемпионате. Здесь все с чистого листа. Быстрая команда, играют в активный хоккей, но мы к этому готовы – все нормально, готовимся дальше. 

 – В этом первом раунде плей-офф все серии будут больше чем 4 матча. Как к этому относитесь? 

– Отлично для всей лиги. Только хорошо это, – сказал нападающий ЦСКА.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Макс, главное, чтобы слова с делом на расходились.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий