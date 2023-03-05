Мамин о поражении от «Северстали»: «Это никак не пошатнет ЦСКА, в своей игре мы уверены. Едем в Череповец с мыслью забрать два матча»
Максим Мамин подвел итоги матча плей-офф против «Северстали» (2:3 2ОТ, 1-1).
– Сама игра по содержанию получилась. Создали много моментов, но результат матча отрицательный. Это никак нас не пошатнет, в своей игре мы уверены. Едем в Череповец с мыслью забрать две игры.
– Был момент, когда ЦСКА забил два гола подряд. Почему не получилось удержать, развить успех?
– Пропустили гол, в этом моменте неправильно сыграли в обороне. Разберем этот момент, но в любом случае в овертайме нужно было дожимать. Малой кровью никто не собирался отделываться, это плей-офф. Все нормально, готовимся дальше.
– Весь первый овертайм было тотальное преимущество ЦСКА. Не удалось забить – это психология или невезение?
– На мой взгляд, это невезение.
– Почему «Северсталь» – такой неудобный соперник? Они выиграли 4 из 6 игр у ЦСКА в сезоне вместе с регулярным чемпионатом.
– Думаю, в плей-офф нет смысла вспоминать, что было в регулярном чемпионате. Здесь все с чистого листа. Быстрая команда, играют в активный хоккей, но мы к этому готовы – все нормально, готовимся дальше.
– В этом первом раунде плей-офф все серии будут больше чем 4 матча. Как к этому относитесь?
– Отлично для всей лиги. Только хорошо это, – сказал нападающий ЦСКА.
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