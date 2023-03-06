«Беззубая игра «Салавата» разочаровала и удивила. А уж гол в овертайме – это просто преступление». Терещенко о поражении уфимцев от «Адмирала»

Теги Салават Юлаев Алексей Терещенко Евгений Бирюков КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о поражении «Салавата Юлаева» в 3-м матче серии против «Адмирала» (2:3 ОТ).

– Мне вообще не понравилось, как «Салават» провел третий матч. Про «Адмирал» говорят, что команда автобус в обороне ставит, но его игроки перебросали уфимцев в этой встрече почти в полтора раза. В третьем периоде «Салават» сделал всего один бросок в створ, неудивительно, что дальневосточники сумели счет сравнять.

– Похоже, тут уфимцы и ошиблись. Поведя в счете 2:0, прижались к воротам и отдали сопернику инициативу.

– Меня разочаровала и удивила такая беззубая игра со стороны «Салавата». А уж гол, который уфимцы пропустили в овертайме! Понятно, что там и защитник Бирюков немного неправильно сыграл. Но когда вратарь в таком матче пропускает гол с нулевого угла, это просто преступление, если говорить откровенно.

У «Салавата» проблема с вратарями. А Никита Серебряков играет за «Адмирал» на уровне, держится. Хотя в третьем матче Уфа ничего особенного и не создала. При этом я уже говорил и повторю, не в обиду «Адмиралу», но и по составу, и по игре «Салават» сильнее. Но в плей‑офф на первый план порой выходят нюансы.

– Допустим, «Салават» упрется и сумеет отыграться. Но тогда серия в любом случае затянется и понадобится еще один перелет из Уфы во Владивосток. Не получится, что победитель этой пары перед вторым раундом будет «убит» физиологически?

– Сейчас перелеты достаточно комфортные. Тот же «Адмирал» летает так весь сезон и не ноет. Кивать в плей‑офф на перелеты – это удел слабых, – сказал трехкратный чемпион мира.

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2 комментария

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Раян Ханмурзин
Как искать в себе эмоции на четвертую игру серии? Это плей-офф! Здесь нет никаких оправданий. Ты должен находить эмоции всегда: в любой игре, в любой смене отдаваться полностью. Уже нечего экономить», – передает слова Лисовца официальный сайт КХЛ. Вот так должны выигрываться матчи в плей-офф Юлаевцы,они по другому не выйгрываются!!!!!
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RusSh
Все в равных условиях, что СЮ, что Адмирал. При чем тут уже перелеты, тот же Адмирал прилетев домой нужна адаптация. Тут уже игра тренеров.У Адмирала появился шанс пройти дальше и они поняли, что СЮ можно победить. Легче не будет.
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