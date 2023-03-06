«Кажется, мой муж любит своего вратаря больше, чем меня». Жена Мартина об объятиях форварда «Айлендерс» с Сорокиным
Жена Мэтта Мартина в шутку приревновала игрока «Айленерс» к Илье Сорокину.
Сидни Эсиасон Мартин отреагировала на пост с видео, на котором игроки «Айлендерс», в том числе Мартин, обнимают голкипера команды.
«Кажется, мой муж любит своего вратаря больше, чем меня», – написала супруга форварда.
В хоккее точно)
Фууух, спасибо, что обьяснили. А то я человек дремучий, сам бы не разобрался, напридумывал бы разного.
Это нормально. Мой муж любит вашего мужа больше чем меня 😂
Говорит мало, бьёт сильно..
Всегда на позитиве!
Стержень Айлендерс!