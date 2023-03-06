«Кажется, мой муж любит своего вратаря больше, чем меня». Жена Мартина об объятиях форварда «Айлендерс» с Сорокиным

Жена Мэтта Мартина в шутку приревновала игрока «Айленерс» к .

Сидни Эсиасон Мартин отреагировала на пост с видео, на котором игроки « », в том числе Мартин, обнимают голкипера команды.

«Кажется, мой муж любит своего вратаря больше, чем меня», – написала супруга форварда.