«Кажется, мой муж любит своего вратаря больше, чем меня». Жена Мартина об объятиях форварда «Айлендерс» с Сорокиным

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Жена Мэтта Мартина в шутку приревновала игрока «Айленерс» к Илье Сорокину

Сидни Эсиасон Мартин отреагировала на пост с видео, на котором игроки «Айлендерс», в том числе Мартин, обнимают голкипера команды. 

«Кажется, мой муж любит своего вратаря больше, чем меня», – написала супруга форварда.

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8 комментариев

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*MVP*
Ответ RayRay
Ну так давайте уж фото жены - для сравнения .
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%AD%D1%81%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD&rlz=1C1GCEU_ruRU1035RU1035&sxsrf=AJOqlzUR-zeSztWKObJVwhkiA2SFIn6_MA:1678103362612&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxrcyWnsf9AhVp_SoKHd0VBhEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=2560&bih=937&dpr=1
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Bucefall
а где фул?
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RayRay
Ну так давайте уж фото жены - для сравнения .
+2
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Камбоджа134
Вратарь лучше чем баба.
В хоккее точно)
+1
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37old
...в шутку приревновала...
Фууух, спасибо, что обьяснили. А то я человек дремучий, сам бы не разобрался, напридумывал бы разного.
+3
-2
+1
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UrAn
Ниже комментарий от другой дамы:
Это нормально. Мой муж любит вашего мужа больше чем меня 😂
+22
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+22
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Namaste_88
Эх… Как иногда не хватает объятий Фолиньо с Бобом🤗😏
+4
0
+4
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Суворов Антон
Мартин лучший..

Говорит мало, бьёт сильно..

Всегда на позитиве!

Стержень Айлендерс!
+6
-2
+4
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