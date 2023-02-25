Романов подправил шайбу в свои ворота в матче с «Кингс» после отскока от Сорокина
Защитник «Айлендерс» Александр Романов подправил шайбу в свои ворота в матче с «Кингс».
Клуб с Лонг-Айленда уступил «Кингс» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Эпизод произошел во втором периоде после отскока шайбы от Ильи Сорокина.
Романов боролся на пятачке с форвардом соперника Филлипом Дано и подправил шайбу в ворота клюшкой. Гол был записан на игрока «королей».
Сегодня Александр (15:32, 0:46 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 1 силовым приемом.
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