Романов подправил шайбу в свои ворота в матче с «Кингс» после отскока от Сорокина

Теги Айлендерс Лос-Анджелес НХЛ Филлип Дано Илья Сорокин Александр Романов Хоккей

Защитник «Айлендерс» Александр Романов подправил шайбу в свои ворота в матче с «Кингс».

Клуб с Лонг-Айленда уступил «Кингс» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ

Эпизод произошел во втором периоде после отскока шайбы от Ильи Сорокина.

Романов боролся на пятачке с форвардом соперника Филлипом Дано и подправил шайбу в ворота клюшкой. Гол был записан на игрока «королей». 

Сегодня Александр (15:32, 0:46 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 1 силовым приемом. 

1 комментарий

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Why always me?!
Бывает, но попал красиво
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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