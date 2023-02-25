Романов подправил шайбу в свои ворота в матче с «Кингс» после отскока от Сорокина

Защитник « » подправил шайбу в свои ворота в матче с «Кингс».

Клуб с Лонг-Айленда уступил «Кингс» (2:3) в регулярном чемпионате .

Эпизод произошел во втором периоде после отскока шайбы от Ильи Сорокина.

Романов боролся на пятачке с форвардом соперника и подправил шайбу в ворота клюшкой. Гол был записан на игрока «королей».

Сегодня Александр (15:32, 0:46 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 1 силовым приемом.