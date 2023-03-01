Сорокин отразил 30 бросков «Миннесоты» из 31 и уступил в серии буллитов. У него 20 побед и 24 поражения в сезоне

Теги Айлендерс Миннесота НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин отразил 30 бросков «Миннесоты» из 31 и уступил в серии буллитов.

«Айлендерс» проиграли «Уайлд» (1:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

На буллитах Сорокин справился с бросками Кирилла Капризова и Матса Зукарелло, пропустил от Фредерика Годро, которому удалась единственная удачная попытка в серии. 

В 46 матчах сезона у россиянина 20 побед и 24 поражения (92,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,37). 

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