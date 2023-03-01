Сорокин отразил 30 бросков «Миннесоты» из 31 и уступил в серии буллитов. У него 20 побед и 24 поражения в сезоне

отразил 30 бросков «Миннесоты» из 31 и уступил в серии буллитов.

« » проиграли «Уайлд» (1:2 Б) в регулярном чемпионате .

На буллитах Сорокин справился с бросками Кирилла Капризова и Матса Зукарелло, пропустил от Фредерика Годро, которому удалась единственная удачная попытка в серии.

В 46 матчах сезона у россиянина 20 побед и 24 поражения (92,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,37).