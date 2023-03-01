Ривс забил 1-й гол в сезоне в 53-м матче, поразив ворота Сорокина броском с неудобной руки по летящей шайбе
Райан Ривс забросил 1-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 52 игр.
Силовой форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:1 Б) и стал 3-й звездой.
Он поразил ворота Ильи Сорокина броском с неудобной руки по летящей шайбе. В начале игры Ривс подрался с форвардом «островитян» Россом Джонстоном.
В 53 матчах текущего сезона у 36-летнего игрока стало 7 (1+6) очков при полезности «минус 7» и 31 минуте штрафа.
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