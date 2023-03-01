Ривс забил 1-й гол в сезоне в 53-м матче, поразив ворота Сорокина броском с неудобной руки по летящей шайбе

Теги драки Айлендерс Миннесота НХЛ Райан Ривс Илья Сорокин Росс Джонстон Хоккей

Райан Ривс забросил 1-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 52 игр.

Силовой форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:1 Б) и стал 3-й звездой. 

Он поразил ворота Ильи Сорокина броском с неудобной руки по летящей шайбе. В начале игры Ривс подрался с форвардом «островитян» Россом Джонстоном. 

В 53 матчах текущего сезона у 36-летнего игрока стало 7 (1+6) очков при полезности «минус 7» и 31 минуте штрафа. 

2 комментария

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Samsonov_24_4_11_15
Первый тафгайский гол сезона)
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Booligan
Некое афроканадское бревно что-то забило, выйдя на свой обычный график результативности за карьеру. Держите в курсе
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