Ривс забил 1-й гол в сезоне в 53-м матче, поразив ворота Сорокина броском с неудобной руки по летящей шайбе

забросил 1-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 52 игр.

Силовой форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата против « » (2:1 Б) и стал 3-й звездой.

Он поразил ворота броском с неудобной руки по летящей шайбе. В начале игры Ривс подрался с форвардом «островитян» Россом Джонстоном.

В 53 матчах текущего сезона у 36-летнего игрока стало 7 (1+6) очков при полезности «минус 7» и 31 минуте штрафа.