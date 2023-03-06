Андрей Коваленко о серии «Динамо» и «Торпедо»: «Очень многое будет зависеть от судейства. Пошла рубка, очень много столкновений и сложных моментов»

Теги Торпедо Андрей Коваленко судьи Динамо Максим Джиошвили Николай Коваленко Максим Федотов Хоккей

Андрей Коваленко высказался о судействе в серии «Динамо» и «Торпедо». 

– Что станет решающим фактором в серии?

– На мой взгляд, очень многое будет зависеть от судейства. «Динамо» – один из традиционных лидеров нашего хоккея, клуб с ресурсами, «Торпедо» – молодая команда, которая стала джокером этого сезона. Пошла рубка, очень много столкновений и сложных моментов для судейства. Посмотрим, смогут ли арбитры выдержать свою линию.

– Пока им это удается?

– Повторюсь, спорных моментов очень много. Отмененный из-за офсайда гол «Торпедо» в первой игре – один из них.

Во втором матче было еще больше тонких эпизодов. Не позавидую арбитрам, очень насыщенный хоккей!

– О каких тонких эпизодах речь?

– Возьмите пятиминутные штрафы Джиошвили и Федотова. В первом случае игрок на самом опасном расстоянии от борта в полтора метра преднамеренно бил игрока в спину, во втором случае игрок не видел соперника и наезжал спиной вперед. На мой взгляд, это разные эпизоды, но судьи оценили их одинаково. Любопытно послушать аргументацию.

– Много споров вызвала атака вашего сына Николая Коваленко на вратаря «Динамо» Константина Волкова.

– Тут спорить не о чем. Николай – молодец, что все время обостряет ситуацию, но контакта с голкипером он не смог избежать, а по правилам это законные две минуты. Правда, затем там был удар двумя руками клюшкой в ребра от 77-го номера «Динамо», причем сзади. Слава Богу, все обошлось без переломов, но арбитры этот опаснейший удар не заметили, – сказал олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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Кеша
Понятно , что этот матч для Коваленко старшего интересен больше других . Теперь , главное , чтобы Торпедо за уши не тянули . Уверен , что Ларионову закулисные игры не нужны . Он человек принципиальный и порядочный .
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