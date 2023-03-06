Андрей Коваленко о московском «Динамо»: «Удивляет, что они ушли в канадский хоккей. На длинной дистанции плей-офф это может не принести успех»

Теги Торпедо Алексей Кудашов Андрей Коваленко КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Андрей Коваленко оценил ход серии «Динамо» против «Торпедо» (1-1) в 1-м раунде Кубка Гагарина.

– На мой взгляд, пока это самая напряженная и эффектная серия плей-офф-2023. Каждая команда играет в свой хоккей: «Торпедо» старается контролировать шайбу и комбинировать, «Динамо» берет скоростно-силовым стилем, агрессией. 

– Большое количество штрафа и доминирование «Динамо» по силовым приемам объясняется разницей стилей команд?

– Да, меня немного удивляет, что «Динамо» ушло в канадский хоккей. Все-таки бело-голубые именно играли в регулярном чемпионате, были красивые матчи и победы.

Но в плей-офф «Динамо» – видимо, из-за опасений перед «Торпедо» – резко упростило свой стиль, на длинной дистанции плей-офф это может не принести успех. Но Кудашов – классный тренер, ему виднее, – сказал олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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Кеша
Я бы не стал говорит о каком -то стиле . Динамо просто упростило свою игру в бей-беги . Вероятно ,рассчитывали за счет физики задавить , но торпедовцы молодцы - играют в свою игру . Если Динамо не изменит отношение к матчам , не подправит многое и не сделает выводов по второму матчу , то можно готовиться к отпуску .
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