Андрей Коваленко о московском «Динамо»: «Удивляет, что они ушли в канадский хоккей. На длинной дистанции плей-офф это может не принести успех»

оценил ход серии « » против « » (1-1) в 1-м раунде Кубка Гагарина.

– На мой взгляд, пока это самая напряженная и эффектная серия плей-офф-2023. Каждая команда играет в свой хоккей: «Торпедо» старается контролировать шайбу и комбинировать, «Динамо» берет скоростно-силовым стилем, агрессией.

– Большое количество штрафа и доминирование «Динамо» по силовым приемам объясняется разницей стилей команд?

– Да, меня немного удивляет, что «Динамо» ушло в канадский хоккей. Все-таки бело-голубые именно играли в регулярном чемпионате, были красивые матчи и победы.

Но в плей-офф «Динамо» – видимо, из-за опасений перед «Торпедо» – резко упростило свой стиль, на длинной дистанции плей-офф это может не принести успех. Но Кудашов – классный тренер, ему виднее, – сказал олимпийский чемпион.