Алеша Пилко: «Джереми Руа благодарен за шанс «Витязю», мы здесь и останемся – это однозначно. Дальше посмотрим на будущее команды»

Теги Витязь КХЛ Игорь Варицкий Джереми Руа Спорт-Экспресс Алеша Пилко Хоккей

Агент Алеша Пилко высказался о будущем защитника «Витязя» Джереми Руа.

– Многие менеджеры КХЛ считают Джереми Руа лучшим защитником в КХЛ. Была ли вероятность, что он уедет в топ-клуб или все уперлось в статус ОСА?

– Руа – это, конечно, работа Игоря Варицкого. Он найдет игроков даже там, где их никто не ищет.

Джереми благодарен за шанс «Витязю», и мы здесь и останемся – это однозначно. Дальше посмотрим на будущее команды, – сказал Пилко.

«Витязь» продлит контракт с канадским защитником Руа на 2 года

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий