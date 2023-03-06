Агент Алеша Пилко высказался о будущем защитника « » Джереми Руа.

– Многие менеджеры считают Джереми Руа лучшим защитником в КХЛ. Была ли вероятность, что он уедет в топ-клуб или все уперлось в статус ОСА?

– Руа – это, конечно, работа Игоря Варицкого. Он найдет игроков даже там, где их никто не ищет.

Джереми благодарен за шанс «Витязю», и мы здесь и останемся – это однозначно. Дальше посмотрим на будущее команды, – сказал Пилко.

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