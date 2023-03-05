Буцаев об удалении Руа за контакт с судьей: «Эмоции его подвели. Есть вопросы к лучшей бригаде арбитров»

высказался после матча с « » (0:4, 1-2 в серии).

«Эмоции ребят сегодня были на высочайшем уровне, где-то чуть-чуть перехлестывали, не хватало хладнокровия. Пропустили два гола, тяжело отыграться, особенно в матчах плей-офф с таким соперником, как «Локомотив».

Нельзя сказать, что в целом сложилось. Мы пропустили два гола в меньшинстве. Пытались исправить положение, но соперник – очень хорошо организованная команда. Знает, как убивать время, сушить игру. Сложно взломать их организованную оборону. Мы пытались, были моменты, но не смогли.

Здесь не считаются шайбы, а считаются победы. Главное – забить на один гол больше. Нам надо верить в себя, серия продолжается. Нам нелегко, но для нас это опыт и путь к обучению.

Защитника Руа удалили за контакт с судьей? Эмоции его подвели. Есть вопросы к лучшей бригаде арбитров», – сказал главный тренер « ».

На матче работали главные судьи Виктор Гашилов и , а также линейные арбитры Максим Куприянов и Роман Славиковский.