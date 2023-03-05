Магомед Исмаилов о хоккее: «Это не футбол. Супержесткая и мужская игра. Конкретно рубятся они, толкаются»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Магомед Исмаилов Хоккей

Российский боец Магомед Исмаилов поделился впечатлениями от матча плей-офф Кубка Гагарина.

Игра между «Металлургом» и «Автомобилистом» завершилась победой клуба из Магнитогорска (3:2 2ОТ, 1-1 в серии).

«Ну что, дорогие друзья. Пользуясь случаем, пошел перед боем развеяться и поддержать команду «Металлург».

Я впервые на хоккее, дорогие друзья, и что хочу сказать: это супержесткая и мужская игра. Это не футбол. Конкретно рубятся они. Рубятся и толкаются», – сказал российский боец смешанного стиля в соцсети.

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16 комментариев

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Arman FCSM
Ответ Ko Vi
у регбистов экипа столько же, как у футболистов, а жесткость там просто в разы больше, но они не катаются они по газону, только если там кому-то оторвут что-нибудь
Регби - более контактный вид спорта, чем футбол. В него играют спортсмены более фактурного телосложения, чем футболисты, как раз для этого. Нашёл, с чем сравнивать
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Ko Vi
Ответ Arman FCSM
Футболисты из защиты надевают только щитки. Вот когда хоккеисты с одними щитками выйдут на лёд бицца/бороцца, тогда и посмотрим
у регбистов экипа столько же, как у футболистов, а жесткость там просто в разы больше, но они не катаются они по газону, только если там кому-то оторвут что-нибудь
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Arman FCSM
Ответ Партизанен
А шайба не? Ты получал шайбой? Дилетант
Так поэтому хоккеисты и играют в полном обмундировании и могут себе позволить потолкаться, побороться. Если футболисты будут также принимать подобные силовые приёмы, то они не будут выходить из лазарета. Я об этом, "специалист"
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исянов
ну хоккей это очень глупая игра. сравнивать ее с футболом бессмысленно. это как бои подушками сравнивать с шахматами.
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градус ненависти
Игровые вида спорта, в том числе футбол, намного более травматичны чем единоборства, за исключением бокса
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Damir Wins
Ответ Нейтральный критик
Вам когда на ногу наступают или хлопают по шее рукой, вы валитесь навзничь и катаетесь по полу? Футболисты все так делают (на поле, конечно).
о, вот он, тот самый гений. все так делают, ага. сразу видно эксперта
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Партизанен
Ответ zzzeeerrrooo
Футбол в разы травматичней
Каждый профессиональный спорт травматичный, только есть свои нюансы. У Тенниса свои травмы, хоккей, футбол и так далее
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Нейтральный критик
Ответ Damir Wins
ну да, в футболе же не ломают ноги никогда. не то что в хоккее, да? из-за небольшого процента симулянтов в футболе, некоторым "гениям" кажется, что все футболисты неженки и нытики. если хоккеисту прилетит по ноге металлическими шипами от несущегося на огромной скорости другого игрока, он наверно побежит как ни в чем не бывало, потому что мужик?!
Вам когда на ногу наступают или хлопают по шее рукой, вы валитесь навзничь и катаетесь по полу? Футболисты все так делают (на поле, конечно).
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zzzeeerrrooo
Ответ Партизанен
А шайба не? Ты получал шайбой? Дилетант
Футбол в разы травматичней
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Партизанен
Ответ Arman FCSM
Футболисты из защиты надевают только щитки. Вот когда хоккеисты с одними щитками выйдут на лёд бицца/бороцца, тогда и посмотрим
А шайба не? Ты получал шайбой? Дилетант
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Ответ Damir Wins
ну да, в футболе же не ломают ноги никогда. не то что в хоккее, да? из-за небольшого процента симулянтов в футболе, некоторым "гениям" кажется, что все футболисты неженки и нытики. если хоккеисту прилетит по ноге металлическими шипами от несущегося на огромной скорости другого игрока, он наверно побежит как ни в чем не бывало, потому что мужик?!
Бро, металлические шипы уже хз сколько лет, как запрещены
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Шулемар Треугольников
Ответ Arman FCSM
Футболисты из защиты надевают только щитки. Вот когда хоккеисты с одними щитками выйдут на лёд бицца/бороцца, тогда и посмотрим
много людей вообще этого не понимают, и на каждом углу кричат хоккей, мужская игра и т д и тп.
в футболе на скорости бывает срубят, смеха мало))
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Damir Wins
ну да, в футболе же не ломают ноги никогда. не то что в хоккее, да? из-за небольшого процента симулянтов в футболе, некоторым "гениям" кажется, что все футболисты неженки и нытики. если хоккеисту прилетит по ноге металлическими шипами от несущегося на огромной скорости другого игрока, он наверно побежит как ни в чем не бывало, потому что мужик?!
+6
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+5
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Amalfitano
Я футбольный фанат, но тут он прав. Хоккей жесткая игра. Намного жестче футбола.
+3
-4
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el ruso guapo
Ну да, защита кругом. 30 секунд смену поталкаются и на скамейку. То, что и нужно кислородному баллону исмаилову.
+14
-1
+13
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Arman FCSM
Футболисты из защиты надевают только щитки. Вот когда хоккеисты с одними щитками выйдут на лёд бицца/бороцца, тогда и посмотрим
+14
-6
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