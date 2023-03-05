Магомед Исмаилов о хоккее: «Это не футбол. Супержесткая и мужская игра. Конкретно рубятся они, толкаются»
Российский боец Магомед Исмаилов поделился впечатлениями от матча плей-офф Кубка Гагарина.
Игра между «Металлургом» и «Автомобилистом» завершилась победой клуба из Магнитогорска (3:2 2ОТ, 1-1 в серии).
«Ну что, дорогие друзья. Пользуясь случаем, пошел перед боем развеяться и поддержать команду «Металлург».
Я впервые на хоккее, дорогие друзья, и что хочу сказать: это супержесткая и мужская игра. Это не футбол. Конкретно рубятся они. Рубятся и толкаются», – сказал российский боец смешанного стиля в соцсети.
в футболе на скорости бывает срубят, смеха мало))