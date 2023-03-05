Торторелла поддержал Флетчера: «Думаете, он не пытался обменять ван Римсдайка? Вы смеетесь надо мной? Как будто Чак держался за него»

попросил не критиковать генерального менеджера «Филадельфии».

Болельщики «Флайерс» критически отнеслись к тому, что Чак Флетчер активно не торговал перед дедлайном и не нашел вариант обмена нападающего в другой клуб.

Функционер объяснял, что не получил конкретного предложения по обмену форварда: «Даже драфт-пик в четвертом раунде не предложили».

«Думаете, он не пытался его обменять? Ребята, вы смеетесь надо мной? Он изо всех всех пытался его обменять.

Было много разных сценариев. Я просто не понимаю критики Джеймса, который по-прежнему в команде. Как будто Чак держался за него.

Не хочу, чтобы вы критиковали Чака в этот момент времени, за дедлайн, потому что не было ничего привлекательного.

Ничего привлекательного не произошло. Мы все это понимаем, не так ли? У игроков команды истекают контракты, мы пытались получить активы. Флетчер пытался», – сказал главный тренер «Филадельфии».

« » занимает седьмое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 57 очков в 62 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.