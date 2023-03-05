Торторелла поддержал Флетчера: «Думаете, он не пытался обменять ван Римсдайка? Вы смеетесь надо мной? Как будто Чак держался за него»

Теги Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Джеймс ван Римсдайк Чак Флетчер Хоккей

Джон Торторелла попросил не критиковать генерального менеджера «Филадельфии».

Болельщики «Флайерс» критически отнеслись к тому, что Чак Флетчер активно не торговал перед дедлайном и не нашел вариант обмена нападающего Джеймса ван Римсдайка в другой клуб.

Функционер объяснял, что не получил конкретного предложения по обмену форварда: «Даже драфт-пик в четвертом раунде не предложили».

«Думаете, он не пытался его обменять? Ребята, вы смеетесь надо мной? Он изо всех всех пытался его обменять.

Было много разных сценариев. Я просто не понимаю критики Джеймса, который по-прежнему в команде. Как будто Чак держался за него.

Не хочу, чтобы вы критиковали Чака в этот момент времени, за дедлайн, потому что не было ничего привлекательного.

Ничего привлекательного не произошло. Мы все это понимаем, не так ли? У игроков команды истекают контракты, мы пытались получить активы. Флетчер пытался», – сказал главный тренер «Филадельфии».

«Филадельфия» занимает седьмое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 57 очков в 62 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

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1 комментарий

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rent56
Торт просто не хочет терять своё место
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-1
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