Торторелла поддержал Флетчера: «Думаете, он не пытался обменять ван Римсдайка? Вы смеетесь надо мной? Как будто Чак держался за него»
Джон Торторелла попросил не критиковать генерального менеджера «Филадельфии».
Болельщики «Флайерс» критически отнеслись к тому, что Чак Флетчер активно не торговал перед дедлайном и не нашел вариант обмена нападающего Джеймса ван Римсдайка в другой клуб.
Функционер объяснял, что не получил конкретного предложения по обмену форварда: «Даже драфт-пик в четвертом раунде не предложили».
«Думаете, он не пытался его обменять? Ребята, вы смеетесь надо мной? Он изо всех всех пытался его обменять.
Было много разных сценариев. Я просто не понимаю критики Джеймса, который по-прежнему в команде. Как будто Чак держался за него.
Не хочу, чтобы вы критиковали Чака в этот момент времени, за дедлайн, потому что не было ничего привлекательного.
Ничего привлекательного не произошло. Мы все это понимаем, не так ли? У игроков команды истекают контракты, мы пытались получить активы. Флетчер пытался», – сказал главный тренер «Филадельфии».
«Филадельфия» занимает седьмое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 57 очков в 62 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.
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