Торторелла написал владельцам абонементов «Филадельфии»: «Не собираюсь лгать – мы не на уровне. Этот сезон – первый шаг в восстановлении репутации уважаемой команды»

Теги болельщики Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Хоккей

Джон Торторелла написал письмо владельцам абонементов на матчи «Филадельфии».

Команда находится на седьмом месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 51 балл в 52 матчах.

«В этом сезоне я бросил вызов ветеранам команды и очень доволен их реакцией. Они продемонстрировали готовность адаптироваться и вести нашу команду вперед как на льду, так и вне его.

Я не собираюсь вам лгать – и я хочу прояснить это – мы еще не на уровне.

Этот сезон стал первым шагом в построении будущего «Флайерс» и восстановлении нашей репутации одной из самых уважаемых хоккейных команд», – считает Торторелла.

1 комментарий

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PatologoanatoM
Ветеранов команды ? Так там из ветеранов только Ван Римсдайк и играет, Кутурье и Эллис уже как пару лет на травмах и не факт что вообще будут играть , Аткинсон туда же, но он вроде восстановится, а кто ещё там ветеран? Конекны и Проворова считать ветеранами? Остальные в команде появились совсем недавно, учитывая их ростер и результаты на уровне Айлз, Оттавы и Детройта, это максимум что Тортс может выжать из этого состава,где лучшие игроки это Хейс и Конекны, которые в командах-лидерах не факт бы что в топ-6 прошли, а ведущий защитник команды ДиАнжело, которого выкинули из НЙР, а Кейнс заменили на 37летнего Бернса. Неужели у болел лётчиков была надежда на по с таким составом?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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