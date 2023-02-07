Торторелла написал владельцам абонементов «Филадельфии»: «Не собираюсь лгать – мы не на уровне. Этот сезон – первый шаг в восстановлении репутации уважаемой команды»

написал письмо владельцам абонементов на матчи «Филадельфии».

Команда находится на седьмом месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 51 балл в 52 матчах.

«В этом сезоне я бросил вызов ветеранам команды и очень доволен их реакцией. Они продемонстрировали готовность адаптироваться и вести нашу команду вперед как на льду, так и вне его.

Я не собираюсь вам лгать – и я хочу прояснить это – мы еще не на уровне.

Этот сезон стал первым шагом в построении будущего «Флайерс» и восстановлении нашей репутации одной из самых уважаемых хоккейных команд», – считает Торторелла.