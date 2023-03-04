Генменеджер «Филадельфии» о ван Римсдайке: «Даже драфт-пик в 4-м раунде не предложили. Пытаюсь быть честным»
Генменеджер «Филадельфии» объяснил, почему ему не состоялся обмен Джеймса ван Римсдайка.
Инсайдеры практически перед самым дедлайном сообщили о готовящемся переходе нападающего в «Детройт», однако сделке в конечном счете не была оформлена официально, и хоккеист остался в «Филадельфии».
«Я пытаюсь быть предельно честным. Я не получил конкретного предложения даже по выбору в четвертом раунде драфта», – сказал Чак Флетчер.
До дедлайна сообщалось, что «Флайерс» хотят получить за игрока выбор в третьем раунде драфта.
В нынешнем сезоне ван Римсдайк провел 41 игру в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка.
Срок соглашения игрока с кэпхитом 7 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
Но Флетчер оказался умнее, чем кажется и не повелся на подобное предложение и не услышав ничего в ответ, только тишину, положил трубку телефона с мыслью "нет, во второй раз вы меня так просто не разведете"
... так и не узнав, что Айзерман отправлял запрос обмена по факсу