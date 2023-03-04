Генменеджер «Филадельфии» о ван Римсдайке: «Даже драфт-пик в 4-м раунде не предложили. Пытаюсь быть честным»

Теги Филадельфия Детройт НХЛ Джеймс ван Римсдайк Чак Флетчер Хоккей

Генменеджер «Филадельфии» объяснил, почему ему не состоялся обмен Джеймса ван Римсдайка.

Инсайдеры практически перед самым дедлайном сообщили о готовящемся переходе нападающего в «Детройт», однако сделке в конечном счете не была оформлена официально, и хоккеист остался в «Филадельфии».

«Я пытаюсь быть предельно честным. Я не получил конкретного предложения даже по выбору в четвертом раунде драфта», – сказал Чак Флетчер.

До дедлайна сообщалось, что «Флайерс» хотят получить за игрока выбор в третьем раунде драфта.

В нынешнем сезоне ван Римсдайк провел 41 игру в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка.

Срок соглашения игрока с кэпхитом 7 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

3 комментария

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grek087
Свободным агентом подпишется где-нибудь. Щас ни у кого нет денег на его 7 Лямов
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Kirill HG
Айзерман настолько "хорошего" мнения по отношению к коллеге Чаку Флетчеру, что просто решил позвонить и спросить не отдаст ли он ван Римсдайка бесплатно (хитрый Стиви)

Но Флетчер оказался умнее, чем кажется и не повелся на подобное предложение и не услышав ничего в ответ, только тишину, положил трубку телефона с мыслью "нет, во второй раз вы меня так просто не разведете"
... так и не узнав, что Айзерман отправлял запрос обмена по факсу
+3
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+3
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забил на оборону
Что, реально ведро шайб и ваучер на биг мак?
0
-1
-1
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