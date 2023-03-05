КХЛ объяснила незасчитанный гол минского «Динамо» в матче со СКА. Игрок воздействовал клюшкой на вратаря и помешал отразить бросок

Теги СКА видео Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Артем Демков Хоккей

Департамент судейства КХЛ разъяснил ситуацию с незасчитанным голом минского «Динамо» в матче со СКА.

Команда из Беларуси уступила со счетом 0:4 в третьем матче серии Кубка Гагарина.

При счете 0:2 минчане забросили шайбу, но она была не засчитана из-за блокировки вратаря.

«На 26-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком минского «Динамо» Артемом Демковым, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на пересечение шайбой линии ворот. В результате видеопросмотра было определено, что шайба пересекла линию ворот.

После принятого решения главный тренер команды СКА взял запрос на блокировку вратаря при взятии ворот.

В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок воздействовал клюшкой на вратаря и помешал ему отразить бросок – нет гола», – сообщается на официальном сайте лиги.

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3 комментария

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Александр Смирнов
Ответ Rialto
А также прилетела сумма на карту судьи и помешала принять справедливое решение. Ну а что хотели, тут Юдин и прочие ромецелователиочка ныли, что ску засудили...
решили теперь тут эту песню затянуть? вы повторяетесь . сходите к врачу , пусть вас не болезнь Альцгеймера проверят.
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Дмитрий9779
Да там Николаева клюшкой вывезли из вратарской,судьи смотрели 15 секунд,очевидный момент.
+3
-1
+2
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Rialto
А также прилетела сумма на карту судьи и помешала принять справедливое решение. Ну а что хотели, тут Юдин и прочие ромецелователиочка ныли, что ску засудили...
+1
-3
-2
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