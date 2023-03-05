КХЛ объяснила незасчитанный гол минского «Динамо» в матче со СКА. Игрок воздействовал клюшкой на вратаря и помешал отразить бросок
Департамент судейства КХЛ разъяснил ситуацию с незасчитанным голом минского «Динамо» в матче со СКА.
Команда из Беларуси уступила со счетом 0:4 в третьем матче серии Кубка Гагарина.
При счете 0:2 минчане забросили шайбу, но она была не засчитана из-за блокировки вратаря.
«На 26-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком минского «Динамо» Артемом Демковым, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на пересечение шайбой линии ворот. В результате видеопросмотра было определено, что шайба пересекла линию ворот.
После принятого решения главный тренер команды СКА взял запрос на блокировку вратаря при взятии ворот.
В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок воздействовал клюшкой на вратаря и помешал ему отразить бросок – нет гола», – сообщается на официальном сайте лиги.
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