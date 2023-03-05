Форвард «Ак Барса» Петров стал 10-м игроком в истории КХЛ с 30+ голами в плей-офф

Нападающий « » забросил 30-ю шайбу в плей-офф Кубка Гагарина.

Он отметился голом в третьем матче серии с «Нефтехимиком» (1-1).

Петров стал 10-м игроком в истории лиги, забившим не менее 30 голов в розыгрышах Кубка Гагарина.

Ранее это сделали (32), (32), (33), Игорь Григоренко (34), Евгений Дадонов (34), Вадим Шипачев (35), Никита Гусев (36), Данис Зарипов (57) и Сергей Мозякин (68).