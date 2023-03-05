Форвард «Ак Барса» Петров стал 10-м игроком в истории КХЛ с 30+ голами в плей-офф

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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров забросил 30-ю шайбу в плей-офф Кубка Гагарина.

Он отметился голом в третьем матче серии с «Нефтехимиком» (1-1).

Петров стал 10-м игроком в истории лиги, забившим не менее 30 голов в розыгрышах Кубка Гагарина.

Ранее это сделали Джастин Азеведо (32), Ян Коварж (32), Михаил Григоренко (33), Игорь Григоренко (34), Евгений Дадонов (34), Вадим Шипачев (35), Никита Гусев (36), Данис Зарипов (57) и Сергей Мозякин (68).

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3 комментария

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Tina
Ответ татарин Казанский
Молодец Кирилл 👍👍👍✊.
Молодчик просто 👌👏
0
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Рузалия Лакербая
Ответ татарин Казанский
Молодец Кирилл 👍👍👍✊.
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0
0
0
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татарин Казанский
Молодец Кирилл 👍👍👍✊.
+1
0
+1
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