Форвард «Ак Барса» Петров может пропустить первые матчи серии с «Нефтехимиком» из-за травмы

Теги Ак Барс Нефтехимик травмы Кирилл Петров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Кирилл Петров может не сыграть в первых матчах серии с «Нефтехимиком».

Как сообщает «Бизнес Online», нападающий «Ак Барса» получил повреждение. Ему понадобится некоторое время, чтобы восстановиться.

Петров записал на свой счет 19 (12+7) очков при полезности «минус 9» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 16:06.

Первая игра серии между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» запланирована на 1 марта.

1 комментарий

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srs
У ВадюШи с Петькой есть звено и оно слабое. Последнего можно обменять за пики в виде пуков Квартальнова. Вряд ли даже права на арендованных у СКА ребят дадут взамен
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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