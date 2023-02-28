Форвард «Ак Барса» Петров может пропустить первые матчи серии с «Нефтехимиком» из-за травмы

может не сыграть в первых матчах серии с «Нефтехимиком».

Как сообщает «Бизнес Online», нападающий « » получил повреждение. Ему понадобится некоторое время, чтобы восстановиться.

Петров записал на свой счет 19 (12+7) очков при полезности «минус 9» в 60 матчах Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 16:06.

Первая игра серии между «Ак Барсом» и « » запланирована на 1 марта.