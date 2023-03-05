Овечкин вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ (1470), обогнав Микиту. До Кросби – 12 баллов

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Стэн Микита Хоккей

Александр Овечкин вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Стэна Микиту.

Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (8:3). 

На его счету стало 60 (35+25) очков в 59 играх сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1470 (815+655) в 1333 матчах. Россиянин опередил Стэна Микиту с 1467 (541+926) очками в 1396 играх.

На 15-м месте в истории идет капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби – 1482 (544+928) очка в 1170 играх. 

Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 79 голов

13 комментариев

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albert_lucky
Ответ Дина Мусина
Еслиб у бабушки был *рен она была бы дедушкой . Сидни много приписовали ассистов которого он не делал а про голы ...хорошо если до конца карьеры доберется до 600 шайб к чему я очень сомневаюсь.
Так много приписывали, что он аж на 3-м месте в истории НХЛ (для сыгравших min. 1000 игр) по очкам в среднем за игру. Чушь не несите.
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Андрей Андреевич
Ответ Gustavo Tiburzi
Кросби без травм 2,000 очков выбил бы! Сейчас где-то на 1700 идет
Я в НХЛ 98 выбил, но не учитывается..
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Gustavo Tiburzi
Ответ Михаил1970
Я бы выбил 5000 очков не смотря на травмы, но родители в хоккей не отдали заниматься в детстве!
В плейстейшне может быть
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Gustavo Tiburzi
Ответ Дина Мусина
Еслиб у бабушки был *рен она была бы дедушкой . Сидни много приписовали ассистов которого он не делал а про голы ...хорошо если до конца карьеры доберется до 600 шайб к чему я очень сомневаюсь.
Факт в том, что у него в среднем 1.26 очков за игру, получается если за карьеру сыграет 1350 матчей что возможно, то будет 1700 очков. А из-за травм он пропустил как минимум 200 игр, то получается около 2000 очков, а про *рен я и без тебя знаю)
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U. M. A. Muhammad
Ответ Михаил1970
Я бы выбил 5000 очков не смотря на травмы, но родители в хоккей не отдали заниматься в детстве!
Да чего уж там, я бы выбил 10 000 если не Югославская война
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Дина Мусина
Ответ Gustavo Tiburzi
Кросби без травм 2,000 очков выбил бы! Сейчас где-то на 1700 идет
Еслиб у бабушки был *рен она была бы дедушкой . Сидни много приписовали ассистов которого он не делал а про голы ...хорошо если до конца карьеры доберется до 600 шайб к чему я очень сомневаюсь.
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U. M. A. Muhammad
Ответ Gustavo Tiburzi
Кросби без травм 2,000 очков выбил бы! Сейчас где-то на 1700 идет
Это тебе сам Кросби сказал. И вообще новость о Овечкине зачем тут приплетать Кросби?
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Михаил1970
Ответ Gustavo Tiburzi
Кросби без травм 2,000 очков выбил бы! Сейчас где-то на 1700 идет
Я бы выбил 5000 очков не смотря на травмы, но родители в хоккей не отдали заниматься в детстве!
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Gustavo Tiburzi
Ответ владимир бредихин
а может и не выбил, трамвы это тоже часть игры
Я опираюсь на статистику, а ты на что?
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владимир бредихин
Ответ Gustavo Tiburzi
Кросби без травм 2,000 очков выбил бы! Сейчас где-то на 1700 идет
а может и не выбил, трамвы это тоже часть игры
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Deathspell Omega
1333, 815+655, 1470...

Прям стихи цифрами...
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Gustavo Tiburzi
Кросби без травм 2,000 очков выбил бы! Сейчас где-то на 1700 идет
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Кино Музыка
Скоро начнет посматривать и на эту табель. В десятку войдет)
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