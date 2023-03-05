Овечкин вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ (1470), обогнав Микиту. До Кросби – 12 баллов

вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Стэна Микиту.

Капитан « » набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (8:3).

На его счету стало 60 (35+25) очков в 59 играх сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1470 (815+655) в 1333 матчах. Россиянин опередил с 1467 (541+926) очками в 1396 играх.

На 15-м месте в истории идет капитан « » – 1482 (544+928) очка в 1170 играх.

Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 79 голов