Овечкин вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ (1470), обогнав Микиту. До Кросби – 12 баллов
Александр Овечкин вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Стэна Микиту.
Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (8:3).
На его счету стало 60 (35+25) очков в 59 играх сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1470 (815+655) в 1333 матчах. Россиянин опередил Стэна Микиту с 1467 (541+926) очками в 1396 играх.
На 15-м месте в истории идет капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби – 1482 (544+928) очка в 1170 играх.
Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 79 голов
Прям стихи цифрами...