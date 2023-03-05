Вице-президент «Куньлуня»: «Спасибо Мытищам за то, что хорошо нас приняли. Будем готовиться к переезду в Китай после ЧМ»

Вице-президент « » заявил о подготовке к возвращению команды в Китай.

Николай Феоктистов прокомментировал итоги сезона, в котором «Куньлунь» занял 10-е место в таблице Западной конференции.

«Мы начали позже из-за всем известных событий. Сложно было собрать коллектив, не все иностранцы были готовы сразу ехать.

Пришлось потратить больше времени, чтобы договориться о контрактах, о том, чтобы игроки приехали.

Этот сезон был для нас более успешным, чем прошлый. У нас были шансы на попадание в плей-офф.

Может быть, ребята, которые были с нами в прошлом сезоне, после тяжелого олимпийского года сыграли не так ярко, зато в клубе появились новые имена, которые будут участвовать в нашей программе подготовке и натурализации игроков.

Спасибо Мытищам за то, что нас хорошо приняли.

Сезон окончен. Теперь нам надо сфокусироваться на чемпионате мира в Таллине – наш клуб является базовым для сборной Китая. После турнира будем готовиться к переезду в Китай», – сказал Феоктистов.