Гендиректор «Салавата» про 1-2 в серии с «Адмиралом»: «Думаете, это нас сломает?! Будет нелегко, но мы пройдем этот путь с победой»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» отреагировал на поражение от «Адмирала» в 3-м матче серии. 

Клуб из Владивостока одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ), отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).

«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1. 

«Сегодня 1-2 в серии. Вы думаете, это нас сломает?! Будет нелегко, но мы пройдем этот путь с победой», – написал Ринат Баширов в своем телеграм-канале. 

25 комментариев

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Рашит Рафгатович
Ответ Айдар Шайхиев
Обоих ......
А чем тебе Данил Башкиров №19 не угодил???
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Козя Куст
Ответ Приорат70
По стечению обстоятельств так сошлось, что я, петербуржец, работаю в петербургской компании в коллективе ребят из Санкт-Петербурга. На момент начала плова никто не стебал, хожу. сияю. И мне кажется, что меня не придушат, хоть и не молчу
Это снобизм, друг мой, а я о простых человеческих эмоциях. Уж слишком мы о разном...
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Рашит Рафгатович
Ответ Равилевич
Куда опять делся Хо-Сэнг?
А куда его ставить ??? в 4 звено не подходит, а другие разбивать не зачем, да и пусть пока долечивается, всё же видно, что руки пока не в тонусе.
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Айдар Шайхиев
Ответ Рашит Рафгатович
Башкирова или Баширова?
Обоих ......
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Приорат70
Ответ Козя Куст
По стечению обстоятельств так сошлось, что работаю в Уфимской компании в коллективе ребят из Р.Башкортостан. К слову, я тут единственный дальневосточник. Ребята меня стебали, на момент начала ПлОва, что Адмиралу не повезло. Вот и сыграла злая шутка, хожу сияю, как причиндалы кота... Мне кажется, что меня придушат от такой наглости, я же не молчу :)
По стечению обстоятельств так сошлось, что я, петербуржец, работаю в петербургской компании в коллективе ребят из Санкт-Петербурга. На момент начала плова никто не стебал, хожу. сияю. И мне кажется, что меня не придушат, хоть и не молчу
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Рашит Рафгатович
Ответ Айдар Шайхиев
А когда Башкирова выпнут как ненужную вещь?никто не в курсе?
Башкирова или Баширова?
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Козя Куст
Ответ hardy33
Ахахах, красавец, ну ты осторожней там)) Я же не молчу🤣🤣
Башкиры добрый народ, к стёбу хорошо относятся, да и сами горазды подколоть))Хороший пример того, как спорт объединяет людей.
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Александр Невский
Салават уже сломался и вылетит из плэй-офф, вторая игра всегда тяжелее чем первая во Владивостоке.
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Rais Kabirov
Некоторые коменты удаляют,что жёсткая критика не по карману
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hardy33
Ответ Козя Куст
По стечению обстоятельств так сошлось, что работаю в Уфимской компании в коллективе ребят из Р.Башкортостан. К слову, я тут единственный дальневосточник. Ребята меня стебали, на момент начала ПлОва, что Адмиралу не повезло. Вот и сыграла злая шутка, хожу сияю, как причиндалы кота... Мне кажется, что меня придушат от такой наглости, я же не молчу :)
Ахахах, красавец, ну ты осторожней там)) Я же не молчу🤣🤣
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azam.iksanov.77@gmail.com
Защитники в своей зоне много возиться отсюда отборы и атаки. А свою быструю начать не судьба что ли быстрым пасом. даже времени когда с запасом на принятие решения есть всё равно возня какая то.
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Ачиваков Марат
Точь в точь повторил слова Тамбиева после проигрыша в Уфе со счётом 2 5. Я тоже так же напишу " думаете это нас сломает, то, что нас разводят некоторые конторы, мы все равно победим!"
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Rais Kabirov
Сломать не сломает а в отпуск путевку может организовать .(при..к)
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Рустем Амиров
Просто на самолёте летать понравилось)
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artist777
Сколько же ненависти ненавистиков Салавата Юлаева вылезло , все желают проигрыша команды.Надеюсь команда своими победами уткнет им рты
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Айдар Шайхиев
А когда Башкирова выпнут как ненужную вещь?никто не в курсе?
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Равилевич
Куда опять делся Хо-Сэнг?
+2
-1
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Козя Куст
По стечению обстоятельств так сошлось, что работаю в Уфимской компании в коллективе ребят из Р.Башкортостан. К слову, я тут единственный дальневосточник. Ребята меня стебали, на момент начала ПлОва, что Адмиралу не повезло. Вот и сыграла злая шутка, хожу сияю, как причиндалы кота... Мне кажется, что меня придушат от такой наглости, я же не молчу :)
+13
-1
+12
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Рашит Рафгатович
о каких победах речь если 3 период 15:1 по броскам в створ ворот, в пользу Адмирала ?????!!!!
+6
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Рашит Рафгатович
Самая худшая игра СЮ в этом плофф... ТШ научите уже защитников выводить сразу шайбу из своей зоны, задолбали привозить голы и моменты на свои ворота...
+1
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Xell
Я не думаю, я смотрю игры)) И по ним видно что Салават нестабилен а Козлов мечится в поисках тактики. Странно. А что он тогда делал в регулярке))
+2
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Владислав Шамбазов
....и Ленин такой молодой,
и юнный октябрь впереди!))
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mihany12
«Не говори гоп пока не перепрыгнул»!!!?
Сейчас еще сглазит этот горе менеджер- директор…
Сегодня уже видели блестящую тренерскую мысль, зачем пытаться что то придумывать если по сезону играли в атакующий хоккей, а тут решили в оборонку поиграть…
+2
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guizzy
было бы странно, если бы он написал, мол, раз уж всё пошло не по плану, давайте сольём оставшиеся матч и все в отпуск ))
+7
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Антон Антонов
успокоил, а то мы уж подумали что всё!
+7
-2
+5
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