Гендиректор «Салавата» про 1-2 в серии с «Адмиралом»: «Думаете, это нас сломает?! Будет нелегко, но мы пройдем этот путь с победой»
Гендиректор «Салавата» отреагировал на поражение от «Адмирала» в 3-м матче серии.
Клуб из Владивостока одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ), отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).
«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1.
«Сегодня 1-2 в серии. Вы думаете, это нас сломает?! Будет нелегко, но мы пройдем этот путь с победой», – написал Ринат Баширов в своем телеграм-канале.
и юнный октябрь впереди!))
Сейчас еще сглазит этот горе менеджер- директор…
Сегодня уже видели блестящую тренерскую мысль, зачем пытаться что то придумывать если по сезону играли в атакующий хоккей, а тут решили в оборонку поиграть…