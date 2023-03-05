Гендиректор «Салавата» про 1-2 в серии с «Адмиралом»: «Думаете, это нас сломает?! Будет нелегко, но мы пройдем этот путь с победой»

Гендиректор « » отреагировал на поражение от « » в 3-м матче серии.

Клуб из Владивостока одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ), отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).

«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1.

«Сегодня 1-2 в серии. Вы думаете, это нас сломает?! Будет нелегко, но мы пройдем этот путь с победой», – написал Ринат Баширов в своем телеграм-канале.