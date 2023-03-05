Тамбиев о 3:2 с «Салаватом»: «Сумасшедший камбэк, горд за ребят! Немножко поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу»

высказался о победе «Адмирала» над « » в 3-м матче серии.

Клуб из Владивостока одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ), отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).

«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1.

– Эмоции немножко переполняют. Сумасшедший матч, сумасшедший камбэк. Горд за ребят! Проявили характер, силу воли, не опустили руки, играли до конца. Молодцы, что вытащили матч и подарили большой праздник болельщикам хоккея Владивостока!

Хочу выразить отдельное спасибо нашим болельщикам: сумасшедшая поддержка, полный зал. Приятно играть, приятно находиться на лавке, на арене. Сейчас немножко поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу.

– Есть ли новости по возвращению Горшкова?

– В Уфе думали, что вот вот начнет играть в домашней серии, но оказалось, что сроки возвращения затягиваются. Александр – игрок креативный, который может забить, создать момент. Нам, конечно, таких не хватает в атаке. Будем надеяться, что он восстановится и поможет нам в плей-офф. Пока Горшков не готов, – сказал главный тренер « ».