Козлов о 2:3 с «Адмиралом» после 2:0: «Игра была в наших руках, в принципе. Сегодня упустили»
Виктор Козлов высказался о поражении «Салавата» от «Адмирала» в 3-м матче серии.
Клуб из Владивостока одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ), отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).
«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1.
–В плей-офф, ведя по счету 2:0 и выходя на третий период, должны были принимать правильные действия и решения. В принципе, игра была в наших руках. Сегодня упустили. Были моменты забить в овертайме, но соперник оказался более удачлив.
– Почему не играл Хо-Сэнг?
– Николай Кулемин выздоровел, поэтому он вернулся в свою тройку.
– Какова вероятность появления Кареева в следующем матче?
– Будем думать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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