Козлов о 2:3 с «Адмиралом» после 2:0: «Игра была в наших руках, в принципе. Сегодня упустили»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Кареев Адмирал Джош Хо-Сэнг Хоккей

Виктор Козлов высказался о поражении «Салавата» от «Адмирала» в 3-м матче серии. 

Клуб из Владивостока одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ), отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).

«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1. 

–В плей-офф, ведя по счету 2:0 и выходя на третий период, должны были принимать правильные действия и решения. В принципе, игра была в наших руках. Сегодня упустили. Были моменты забить в овертайме, но соперник оказался более удачлив.

– Почему не играл Хо-Сэнг?

– Николай Кулемин выздоровел, поэтому он вернулся в свою тройку.

– Какова вероятность появления Кареева в следующем матче?

– Будем думать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева». 

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