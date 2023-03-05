«Адмирал» и «Салават» обошлись без удалений в 3-м матче серии. Это 3-й случай в истории плей-офф КХЛ
«Адмирал» и «Салават» обошлись без удалений в 3-м матче серии.
Клуб из Владивостока одержал победу над уфимцами (3:2 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина (2-1).
С учетом овертайма игровое время составило 74 минуты 26 секунд.
Главные судьи матча – Станислав Раминг и Максим Сидоренко – не зафиксировали ни одного нарушения правил у обеих команд.
Как сообщает пресс-служба лиги, ранее в истории плей-офф КХЛ было 2 игры без штрафных минут, причем обе в финальных сериях («Ак Барс» – «Локомотив» в 2009 году, «Металлург» – «Лев» в 2014 году).
P.S. "Моряки"-красавцы! Ушли с 0:2,тем самым в очередной раз доказав,что дома могут обыграть любого соперника! Брависсимо!