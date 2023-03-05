«Адмирал» и «Салават» обошлись без удалений в 3-м матче серии. Это 3-й случай в истории плей-офф КХЛ

Теги Салават Юлаев судьи КХЛ Кубок Гагарина Максим Сидоренко Станислав Раминг Адмирал Хоккей

«Адмирал» и «Салават» обошлись без удалений в 3-м матче серии. 

Клуб из Владивостока одержал победу над уфимцами (3:2 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина (2-1).

С учетом овертайма игровое время составило 74 минуты 26 секунд. 

Главные судьи матча – Станислав Раминг и Максим Сидоренко – не зафиксировали ни одного нарушения правил у обеих команд. 

Как сообщает пресс-служба лиги, ранее в истории плей-офф КХЛ было 2 игры без штрафных минут, причем обе в финальных сериях («Ак Барс» – «Локомотив» в 2009 году, «Металлург» – «Лев» в 2014 году). 

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4 комментария

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Олег
Всем добра СКОЖИТЕ КАКОЙ РЕЙТИНГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧТОБЫ МИНУСОВАТЬ ?
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borman usinsk
План на игру был верный и он работал! 2-0 перед третьим периодом это победа в матче в 90% случаев. Поражение это неуверенная игра Ежова. Как и в первой игре. Почему не играет Кареев? Видно, что команда неуверена в последнем рубеже.
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heivani
Такой хоккей нам не нужен! Как так,без удалений? Это же не фигурное катание,даже на лыжах гонщикам,и то желтые карточки раздают за нарушение правильности хода.Возмущен! :-)
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Евгений Якутов
Для матча плей-офф отсутствие удалений-это что-то невероятное!
P.S. "Моряки"-красавцы! Ушли с 0:2,тем самым в очередной раз доказав,что дома могут обыграть любого соперника! Брависсимо!
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