«Адмирал» и «Салават» обошлись без удалений в 3-м матче серии. Это 3-й случай в истории плей-офф КХЛ

« » и « » обошлись без удалений в 3-м матче серии.

Клуб из Владивостока одержал победу над уфимцами (3:2 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина (2-1).

С учетом овертайма игровое время составило 74 минуты 26 секунд.

Главные судьи матча – Станислав Раминг и Максим Сидоренко – не зафиксировали ни одного нарушения правил у обеих команд.

Как сообщает пресс-служба лиги, ранее в истории плей-офф КХЛ было 2 игры без штрафных минут, причем обе в финальных сериях («Ак Барс» – «Локомотив» в 2009 году, «Металлург» – «Лев» в 2014 году).