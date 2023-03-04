Впервые в истории КХЛ в 7 парах первого раунда зафиксирован ничейный счет после первых 2 матчей

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Локомотив Нефтехимик СКА Витязь Автомобилист Торпедо Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Адмирал Хоккей

В семи парах первого раунда плей-офф зафиксирован ничейный счет после первых двух матчей.

Это произошло впервые в истории КХЛ.

Сегодня «Авангард» победил «Сибирь» (4:1, 1-1 в серии), «Металлург» обыграл «Автомобилист» (3:2 2ОТ, 1-1), «Торпедо» выиграло в матче с «Динамо» (5:2, 1-1).

3 марта «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Адмиралом», СКА – с минским «Динамо», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком», «Локомотив» – с «Витязем».

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8 комментариев

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srs
Ответ ovi_forever
Сам знаешь. Начали хорошо, вчера только начали. Теперь немного подкорректировок и дальше еще лучше будет. Коробки надо под единый стандарт загонять. Дворцы современные построить каждой команде…
И ведь чем дальше плей-офф тем меньше верить буду, увы.
Однозначно что то делать стоит. И постепенно уходить от бесконечных фхровских ограничений
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Джульетта Джульетта
Если выбирать между "Северсталью" и ЦСКА, то вторые нравятся больше. Но почему-то очень хочется, чтобы и в 8-й паре счет сравнялся.
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Eltex Kirin
Северсталь ещё может сравнять
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ovi_forever
Ответ srs
Нет, не верю. Может пол з/п все таки поднять? Возможно и интерес появится
Сам знаешь. Начали хорошо, вчера только начали. Теперь немного подкорректировок и дальше еще лучше будет. Коробки надо под единый стандарт загонять. Дворцы современные построить каждой команде…
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srs
Ответ ovi_forever
Потолок зарплат по-любому приблизил уровень команд друг к другу. Очень интересный плейофф намечается. 🔥🔥🔥
Нет, не верю. Может пол з/п все таки поднять? Возможно и интерес появится
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Andrew Petrov
отсутствии легов уравняло шансы +-бюджеты разные,но играют люди не деньги
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Andrew Petrov
Ответ ovi_forever
Потолок зарплат по-любому приблизил уровень команд друг к другу. Очень интересный плейофф намечается. 🔥🔥🔥
при чем здесь потолок зарплат?может дело в отсутствии 8-10 легионеров у потов
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ovi_forever
Потолок зарплат по-любому приблизил уровень команд друг к другу. Очень интересный плейофф намечается. 🔥🔥🔥
+6
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+6
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