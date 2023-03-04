Впервые в истории КХЛ в 7 парах первого раунда зафиксирован ничейный счет после первых 2 матчей
В семи парах первого раунда плей-офф зафиксирован ничейный счет после первых двух матчей.
Это произошло впервые в истории КХЛ.
Сегодня «Авангард» победил «Сибирь» (4:1, 1-1 в серии), «Металлург» обыграл «Автомобилист» (3:2 2ОТ, 1-1), «Торпедо» выиграло в матче с «Динамо» (5:2, 1-1).
3 марта «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Адмиралом», СКА – с минским «Динамо», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком», «Локомотив» – с «Витязем».
Однозначно что то делать стоит. И постепенно уходить от бесконечных фхровских ограничений