Впервые в истории КХЛ в 7 парах первого раунда зафиксирован ничейный счет после первых 2 матчей

В семи парах первого раунда плей-офф зафиксирован ничейный счет после первых двух матчей.

Это произошло впервые в истории .

Сегодня « » победил « » (4:1, 1-1 в серии), « » обыграл «Автомобилист» (3:2 2ОТ, 1-1), «Торпедо» выиграло в матче с «Динамо» (5:2, 1-1).

3 марта « » сравнял счет в серии с «Адмиралом», СКА – с минским «Динамо», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком», «Локомотив» – с «Витязем».