Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Виннипегом» и стал 5-м игроком с 40 шайбами в сезоне

сделал хет-трик в матче с « » и стал 5-м игроком с 40 шайбами в сезоне.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Джетс» (5:7).

На его счету стало 96 (41+55) очков в 62 играх. Немецкий нападающий занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду – 122 (52+70) очка в 64 играх.

В гонке снайперов Драйзайтль делит 4-е место с Микко Рантаненом из «Колорадо» (41 гол в 60 играх). В топ-3 входят Макдэвид, Давид Пастрняк из «Бостона» (44 гола в 62 играх) и Тейдж Томпсон («Баффало», 42 в 61).

Шестое место делят Кирилл Капризов («Миннесота», 39 в 63) и Брэйден Пойнт («Тампа», 39 в 62).

Драйзайтль 4-й раз за карьеру достиг отметки 40 шайб. Его личный рекорд – 55 голов в 80 играх в прошлом сезоне.