Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Виннипегом» и стал 5-м игроком с 40 шайбами в сезоне

Теги Эдмонтон НХЛ Виннипег Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Виннипегом» и стал 5-м игроком с 40 шайбами в сезоне.

Форвард «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (5:7). 

На его счету стало 96 (41+55) очков в 62 играх. Немецкий нападающий занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду – 122 (52+70) очка в 64 играх. 

В гонке снайперов Драйзайтль делит 4-е место с Микко Рантаненом из «Колорадо» (41 гол в 60 играх). В топ-3 входят Макдэвид, Давид Пастрняк из «Бостона» (44 гола в 62 играх) и Тейдж Томпсон («Баффало», 42 в 61). 

Шестое место делят Кирилл Капризов («Миннесота», 39 в 63) и Брэйден Пойнт («Тампа», 39 в 62). 

Драйзайтль 4-й раз за карьеру достиг отметки 40 шайб. Его личный рекорд – 55 голов в 80 играх в прошлом сезоне. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewart - 25
Лучшие снайперы "Эдмонтона" ( вся история ) :
1) Гретцки - 583 ( 696 матчей )
2) Курри - 474 ( 754 матча )
3) Андерсон - 417 ( 845 матчей )
4) Мессье - 392 ( 851 матч )
5) Р.Смит - 296 ( 971 матч )
6) ДРАЙЗАЙТЛЬ - 295 ( 620 матчей )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton_k
немецкая машина
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий