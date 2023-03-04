Нюджент-Хопкинс впервые забросил 30 шайб в сезоне НХЛ. У «Эдмонтона» 3 игрока с 30+ впервые за 33 года

Теги рейтинги Эдмонтон НХЛ Виннипег Райан Нюджент-Хопкинс Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Райан Нюджент-Хопкинс впервые забросил 30 шайб в сезоне НХЛ.

29-летний форвард «Эдмонтона» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (6:3) и был признан первой звездой. 

В этом сезоне первый номер драфта-2011 набрал 77 (30+47) очков в 63 играх, обновив все личные рекорды результативности. 

У «Ойлерс» впервые за 33 года сразу три игрока достигли отметки 30 шайб за сезон. У Коннора Макдэвида 52 шайбы в 63 играх, у Леона Драйзайтля – 38 в 61. Четвертым игроком вскоре может стать Зак Хайман (29 в 62). 

В сезоне-1989/90 в «Эдмонтоне» 30+ шайб забросили Марк Мессье, Яри Курри, Гленн Андерсон и Эса Тикканен. 

1 комментарий

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Einfach Safari
у Хаймана 29, так что будет 4 , а если Костин поднажмет то и все 5😁
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