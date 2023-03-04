Нюджент-Хопкинс впервые забросил 30 шайб в сезоне НХЛ. У «Эдмонтона» 3 игрока с 30+ впервые за 33 года

впервые забросил 30 шайб в сезоне .

29-летний форвард « » набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с « » (6:3) и был признан первой звездой.

В этом сезоне первый номер драфта-2011 набрал 77 (30+47) очков в 63 играх, обновив все личные рекорды результативности.

У «Ойлерс» впервые за 33 года сразу три игрока достигли отметки 30 шайб за сезон. У Коннора 52 шайбы в 63 играх, у Леона Драйзайтля – 38 в 61. Четвертым игроком вскоре может стать Зак Хайман (29 в 62).

В сезоне-1989/90 в «Эдмонтоне» 30+ шайб забросили Марк Мессье, Яри Курри, Гленн Андерсон и Эса Тикканен.