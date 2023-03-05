Наместников в 1-й игре за «Виннипег»: передача, 3 хита и «+2» за 14:13 с «Эдмонтоном». Это его 7-й клуб в НХЛ
Владислав Наместников дебютировал за «Виннипег», сделав результативную передачу.
Форвард «Джетс», взявший 7-й номер, принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (7:5).
«Виннипег» – 7-й клуб россиянина в НХЛ. Также он поиграл за «Тампу» (на двух отрезках карьеры), «Рейнджерс», «Оттаву», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас».
Сегодня Владислав (14:13, «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
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