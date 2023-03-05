Наместников в 1-й игре за «Виннипег»: передача, 3 хита и «+2» за 14:13 с «Эдмонтоном». Это его 7-й клуб в НХЛ

дебютировал за «Виннипег», сделав результативную передачу.

Форвард «Джетс», взявший 7-й номер, принял участие в матче регулярного чемпионата с « » (7:5).

« » – 7-й клуб россиянина в НХЛ. Также он поиграл за «Тампу» (на двух отрезках карьеры), «Рейнджерс», «Оттаву», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас».

Сегодня Владислав (14:13, «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1.