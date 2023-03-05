Георгиев пропустил 5 шайб после 19 бросков «Далласа» и был заменен. Серия из 5 побед подряд прервалась

Теги Колорадо Даллас НХЛ Кит Кинкейд Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев пропустил 5 шайб после 19 бросков «Далласа» и был заменен.

Вратарь «Колорадо» 7-й раз пропустил 5 шайб за матч. «Эвеланш» уступили «Старс» (3:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Георгиев во втором периоде уступил место Киту Кинкейду, отразившему 7 бросков из 8. Последнюю шайбу техасцы забросили в пустые ворота. 

Россиянин прервал серию из 5 побед подряд. В 43 матчах у него 26 побед и 17 поражений (91,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,66). 

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