Георгиев пропустил 5 шайб после 19 бросков «Далласа» и был заменен. Серия из 5 побед подряд прервалась

пропустил 5 шайб после 19 бросков « » и был заменен.

Вратарь « » 7-й раз пропустил 5 шайб за матч. «Эвеланш» уступили «Старс» (3:7) в матче регулярного чемпионата .

Георгиев во втором периоде уступил место , отразившему 7 бросков из 8. Последнюю шайбу техасцы забросили в пустые ворота.

Россиянин прервал серию из 5 побед подряд. В 43 матчах у него 26 побед и 17 поражений (91,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,66).