Георгиев пропустил 5 шайб после 19 бросков «Далласа» и был заменен. Серия из 5 побед подряд прервалась
Александр Георгиев пропустил 5 шайб после 19 бросков «Далласа» и был заменен.
Вратарь «Колорадо» 7-й раз пропустил 5 шайб за матч. «Эвеланш» уступили «Старс» (3:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Георгиев во втором периоде уступил место Киту Кинкейду, отразившему 7 бросков из 8. Последнюю шайбу техасцы забросили в пустые ворота.
Россиянин прервал серию из 5 побед подряд. В 43 матчах у него 26 побед и 17 поражений (91,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,66).
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