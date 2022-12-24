Овечкин забросил 802-ю шайбу в НХЛ, поразив пустые ворота со 2-й попытки. Это 54-й такой гол, до рекорда Гретцки – 2

забросил 802-ю шайбу, поразив пустые ворота со 2-й попытки.

Капитан « » обогнал Горди Хоу по голам в истории НХЛ, отличившись в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1).

Он поразил пустые ворота со второй попытки – после первого броска шайба попала в штангу.

Эта шайба в пустые ворота стала для Овечкина 54-й в карьере. Он по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по этому показателю, уступая лишь (56).

В топ-6 также входят Мариан Госса (40), Марио Лемье (33), Джером Игинла (32) и Брэд Маршанд («Бостон», 32 – второй результат среди действующих игроков).

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?