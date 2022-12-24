Овечкин забросил 802-ю шайбу в НХЛ, поразив пустые ворота со 2-й попытки. Это 54-й такой гол, до рекорда Гретцки – 2

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забросил 802-ю шайбу, поразив пустые ворота со 2-й попытки.

Капитан «Вашингтона» обогнал Горди Хоу по голам в истории НХЛ, отличившись в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1). 

Он поразил пустые ворота со второй попытки – после первого броска шайба попала в штангу. 

Эта шайба в пустые ворота стала для Овечкина 54-й в карьере. Он по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по этому показателю, уступая лишь Уэйну Гретцки (56).

В топ-6 также входят Мариан Госса (40), Марио Лемье (33), Джером Игинла (32) и Брэд Маршанд («Бостон», 32 – второй результат среди действующих игроков).

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

12 комментариев

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Антон
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Ребят, ну как-то разделите комментарии, что ли. Всё сливается в один, сплошная колонка текста получается, глаза болят, ничего не понятно. Зачем ремонтировать то, что хорошо работает. Ну неудобно же стало.
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Den_94
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Не, ну если не эпично забить не глядя на ворота, стоя спиной к ним через зону, забитую половиной команд, то я не знаю, что такое эпичный гол
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albert_lucky
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Ответ omsk1716
Так и не понял, как он там бросил
Не глядя, спиной к воротам.
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Кагов
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Радостный кадр из трансляции. Дети Сани и Насти после гола радуются на трибунах на руках у мамы и её сестры! Такое клевое фото в семейный альбом!
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Кагов
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Ответ omsk1716
Так и не понял, как он там бросил
Ови забил 802й гол в пустые ворота от левого бортика, стоя к ним спиной, не глядя на ворота, с контактным сопротивлением защитника, пробросив ему шайбу между коньков! Такого гола у Ови ещё не было! Но путь шайбы все равно пересекал Офис! Впрочем Ови уже забивал в пустые из Офиса, не так давно!
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Comeaude
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Ответ Александр Филиппов
А мне показалось что он не хотел забивать в пустые и отдал на Кузю, а Кузя сказал ему нl/l>
Не показалось. Так и было. Видимо, Александр действительно безмерно уважает легендарных личностей, чьи рекорды бьёт. Да и в целом просто красивый жест, эдакий ответ всем хейтерам про голы в пустые.
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Александр Филиппов
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А мне показалось что он не хотел забивать в пустые и отдал на Кузю, а Кузя сказал ему нl/l>
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добрый грек
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Ответ omsk1716
Так и не понял, как он там бросил
Фактически не глядя
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omsk1716
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Так и не понял, как он там бросил
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Учительгода2020
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Классика
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Пинающий Достоинства
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Пеле 1000 с пенальти забил и нормально!! Также поздравление Ови#8!!!
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psycho killer
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Всегда такое было, и вот опять
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