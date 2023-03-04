Агент Бека: «Сибирь» его сохраняет, наверное. Осталось немного. Переговоры идут в спокойном режиме»

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Агент нападающего «Сибири» Тэйлора Бека высказался о будущем игрока.

– На какой стадии ваши переговоры с «Сибирью» по Тэйлору Беку?

– Думаю, по Беку все решено. Наверное, «Сибирь» его сохраняет. Осталось немного.

Но пока плей-офф переговоры идут в спокойном режиме – ему надо играть, – сказал Алеша Пилко.

31-летний канадец провел 67 матчей в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 55 (18+37) очков. В плей-офф на его счету 1 передача в 2 играх.

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2 комментария

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rusiks
Хорошо! Нам бы еще голкипера найти...
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Рамис Зарипов
Пилко хороший агент !!!
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