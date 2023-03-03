Вячеслав Литовченко: «Победа показала, как мы должны играть против «Авангарда». Понимаем, какой хоккей приносит нам успех»
Вячеслав Литовченко подвел итоги матча плей-офф с «Авангардом» (2:1 ОТ, 1-0).
– Первая игра в плей‑офф – это всегда нервозность и мандраж, это нормально.
Почему счет был открыт только в конце третьего периода? У нас все матчи с «Авангардом» сложные. Любая ошибка могла привести к голу. Соперник больше владел инициативой, мы старались не ошибаться в своей зоне и использовать моменты.
Такое бывает, что почти три периода ничего, а потом два гола за минуту. В хоккее все быстро меняется.
– Волевая победа подняла команде настроение?
– Конечно, это положительный момент. Мы понимаем, какой хоккей приносит нам успех. Победа показала, как мы должны играть против «Авангарда». Но главные игры еще впереди, думаю, что следующий матч будет еще сложнее, – сказал нападающий «Сибири».
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