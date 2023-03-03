Якупов об 1:2 от «Сибири»: «Авангарду» концентрации не хватило, надо было поплотнее сыграть. Следующий матч будет очень важным»

оценил поражение «Авангарда» от « » (1:2 ОТ).

Команды провели первый матч в стартовом раунде Кубка Гагарина.

«Обидно, досадно проиграли в овертайме. Что пошло не так после нашего гола? Наверное, концентрации не хватило, было понятно, что «Сибирь» побежит. Надо было поплотнее сыграть. Но сыграли, как сыграли.

Они воспользовались преимуществом в одного игрока. Нормальная атмосфера в раздевалке, а разговаривать уже поздно. Завтра будет новый день, все разберем, обсудим, а сейчас не стоит рубить с плеча.

Хорошо, что есть вторая игра, нам нужно реализовать себя, реализовать возможности. Следующий матч будет очень важным, надо выправлять ситуацию.

Мало бросков? Да, надо бросать побольше. Где-то переигрывали, где-то накрывали. «Сибирь» активно действовала в обороне, но надо находить лазейки. Мы отталкиваемся от себя в первую очередь, играть в свою игру. И, конечно, посмотреть, разобрать, как соперник играл сегодня», – сказал нападающий « ».