Советник Ротенберга в ФХР Шамсутдинов: «Работа губернатора Дюмина дала результат. Развитие хоккея в Тульской области – один из ярких примеров синергии власти и бизнеса»

Александр Шамсутдинов поделился мнением о губернаторе Тульской области Алексее Дюмине.

Советник первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга отметил, что в регионе развивают хоккей.

«Огромная работа, которую проводит губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, правительство Тульской области, безусловно, дала результат. Регион за годы его работы преобразился, расцвел. Мы видим это, что называется, своими глазами.

Говорят об этом и экономические показатели. Валовый региональный продукт в регионе с 2016 года вырос на 95%. Десятки инвестиционных проектов, которые реализованы в области, дали тысячи рабочих мест. Не дает сбоев экономика даже в текущих непростых условиях.

Более того, видя стабильность в экономической политике и развитие региона, промышленность активно развивается, запуская все новые проекты. Это касается и нашего предприятия. Кроме запуска новых производств стала возможна и активная поддержка спорта.

Лично мне особенно отрадно, конечно, за хоккей. В городах появляются ледовые площадки, в Туле построен современный Ледовый дворец, который стал домом для наших хоккеистов.

На матчи АКМ собираются полные трибуны. Отрадно это видеть, когда посещаю игры. Все больше и больше людей влюбляются в хоккей – болеют за ребят, сами становятся на коньки. Развитие хоккея в регионе, наверное, один из самых ярких примеров синергии власти и бизнеса. Пример, думаю, и для других регионов. За короткий срок совместная работа дала реальные результаты, – сказал председатель совета директоров АО «Полипласт», президент федерации хоккея Тульской области.

Александр Шамсутдинов стал советником Ротенберга в ФХР