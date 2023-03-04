Лещук про Овечкина в футбольном «Динамо»: «После нашей разминки был «мертвый»: «Я в игре меньше устаю». Ему нашатырь давали, чтобы в себя пришел»

Вратарь футбольного « » вспомнил про гол Александра Овечкина « ».

Капитан « » отличился в товарищеском матче между командами летом прошлого года.

– Какие воспоминания остались от игры за вас , его гола в ворота «Амкала»? Каким он был в общении с футболистами?

– Очень дружелюбный и открытый. Рад был сидеть рядом с ним в раздевалке, с открытым ртом его слушал. Понятно, что он больше со старшими общался – Смоловым, Паршивлюком. Память об этом моменте останется у меня надолго. И у меня теперь есть большое желание приехать в Вашингтон на игру «Кэпиталс». Может, удастся после игры пересечься.

– Какой-нибудь забавный эпизод, связанный с Овечкиным, в те дни был?

– Был. Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Смеется, говорит: «Ну куда вы так разминаетесь?! Я в игре меньше устаю, чем у вас на разминке». Они же там вышли на раскаточку, чуть-чуть покатались и разошлись. А после нашей разминки весь мокрый.

Доктор Саше и нашатырь дает, и всякие гели, чтобы он в себя пришел. Мы думали – как он выдержит десять минут в игре? Ну, и забавный эпизод был, как он парня-блогера бортанул, выкинул как из маршрутки.

– А потом Овечкин взял и забил. Вы офигели?

– Да-а! Когда он до того приехал на базу, Смолов ему говорит: «Я тебе в офис покачу, и ты забьешь». Так и получилось. Слева из штрафной пробил – точно из своего левого круга вбрасывания! Это и мастерство, и удача. Сыграл десять минут в футбол с профессионалами – и забил. Я каждое утро смотрю – забил ли Саша. Очень надеюсь, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки! – сказал Лещук.

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