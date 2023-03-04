Лещук про Овечкина в футбольном «Динамо»: «После нашей разминки был «мертвый»: «Я в игре меньше устаю». Ему нашатырь давали, чтобы в себя пришел»

Теги Федор Смолов Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва НХЛ Игорь Лещук Спорт-Экспресс Амкал Хоккей

Вратарь футбольного «Динамо» Игорь Лещук вспомнил про гол Александра Овечкина «Амкалу». 

Капитан «Вашингтона» отличился в товарищеском матче между командами летом прошлого года. 

– Какие воспоминания остались от игры за вас Александра Овечкина, его гола в ворота «Амкала»? Каким он был в общении с футболистами?

– Очень дружелюбный и открытый. Рад был сидеть рядом с ним в раздевалке, с открытым ртом его слушал. Понятно, что он больше со старшими общался – Смоловым, Паршивлюком. Память об этом моменте останется у меня надолго. И у меня теперь есть большое желание приехать в Вашингтон на игру «Кэпиталс». Может, удастся после игры пересечься.

– Какой-нибудь забавный эпизод, связанный с Овечкиным, в те дни был?

– Был. Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Смеется, говорит: «Ну куда вы так разминаетесь?! Я в игре меньше устаю, чем у вас на разминке». Они же там вышли на раскаточку, чуть-чуть покатались и разошлись. А после нашей разминки весь мокрый.

Доктор Саше и нашатырь дает, и всякие гели, чтобы он в себя пришел. Мы думали – как он выдержит десять минут в игре? Ну, и забавный эпизод был, как он парня-блогера бортанул, выкинул как из маршрутки.

– А потом Овечкин взял и забил. Вы офигели?

– Да-а! Когда он до того приехал на базу, Смолов ему говорит: «Я тебе в офис покачу, и ты забьешь». Так и получилось. Слева из штрафной пробил – точно из своего левого круга вбрасывания! Это и мастерство, и удача. Сыграл десять минут в футбол с профессионалами – и забил. Я  каждое утро смотрю – забил ли Саша. Очень надеюсь, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки! – сказал Лещук. 

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6 комментариев

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Шулемар Треугольников
Ответ Кино Музыка
Футболист на коньках тоже будет мертвый)
далеко не факт!!
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валя_стакан
Ответ Владддд
Объясните, плиз, как такой персонаж вообще оказался в команде ПЛ??? У него даже нормальных сезонов на уровне втордива нет. В областных чемпионатах можно найти киперов посильнее, не говоря уже о профуровне. Это кто-то типа племянника Кадырова, сына Аджоева или родственника химкинского спонсора?
Нет Лещук талантливый парень, но привык довольствоваться малым. Не хуже 50% основных киперов рпл.
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ChefJhonnyMorgan
Забил то он не профессионалам все таки
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Владддд
Объясните, плиз, как такой персонаж вообще оказался в команде ПЛ??? У него даже нормальных сезонов на уровне втордива нет. В областных чемпионатах можно найти киперов посильнее, не говоря уже о профуровне. Это кто-то типа племянника Кадырова, сына Аджоева или родственника химкинского спонсора?
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Кино Музыка
Футболист на коньках тоже будет мертвый)
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ТрактоПоктер
Лещук - просто мертвый вратарь
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