«Нэшвилл» продлил вратаря Ланкинена на год и 2 млн долларов

Теги Нэшвилл НХЛ Кевин Ланкинен Ярослав Аскаров Хоккей

«Нэшвилл» продлил вратаря Кевина Ланкинена на год и 2 млн долларов.

27-летний финн присоединился к «Предаторс» прошлым летом, подписав контракт на год и 1,5 миллиона долларов. 

В 14 матчах в текущем сезоне он одержал 7 побед при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,58. 

В системе «Нэшвилла» выступает 20-летний российский вратарь Ярослав Аскаров (1 матч в НХЛ в этом сезоне). Его контракт новичка будет действовать до завершения сезона-2024/25. 

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