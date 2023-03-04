«Нэшвилл» продлил вратаря Ланкинена на год и 2 млн долларов

« » продлил вратаря на год и 2 млн долларов.

27-летний финн присоединился к «Предаторс» прошлым летом, подписав контракт на год и 1,5 миллиона долларов.

В 14 матчах в текущем сезоне он одержал 7 побед при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,58.

В системе «Нэшвилла» выступает 20-летний российский вратарь (1 матч в в этом сезоне). Его контракт новичка будет действовать до завершения сезона-2024/25.